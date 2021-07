Isarflimmern: 5 Filme, die man beim Filmfest gesehen haben muss

Alles ist anders. Nach dem mehrmonatigen Lockdown findet das Münchner Filmfest in einer abgespeckten Version statt, mit rund der Hälfte der Filme, die man sonst im Programm hat. In den letzten Jahren spielte man als das erste große Sommerfestival nach Cannes in der Regel viel von dem nach, was an der Côte d'Azur gezeigt und entdeckt wurde, samt einigen Preisträgerfilmen. Das ist dieses Jahr nicht möglich, da Cannes auf Mitte Juli verschoben wurde. Die Pandemie bringt alles durcheinander. So hat man sich in München auch entschieden bzw. frühzeitig entscheiden müssen, die Filme hauptsächlich unter freiem Himmel zu zeigen – man bespielt acht Open-Air-Standorte sowie diesmal nur fünf feste Kinos. Auf den Roten Teppich verzichtet man ganz, aber Gäste zu den einzelnen Filmen wurden trotzdem eingeladen, wenn auch ein paar weniger als sonst, so erzählt es Festivalleiterin Diana Iljine. Zu jeder Vorführung wird jemand anwesend sein.

Gerahmt wird das Festival von zwei bayerischen Filmen. Eröffnet wird heute Abend – wenig originell – mit dem siebten Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama", der dann schon ab ab 5. August offiziell in die Kinos kommt. Etwas außergewöhnlicher ist da der Abschlussfilm – das erste Animationsprojekt von Marcus H. Rosenmüller. In "Rotzbub" erzählt er in einer bös-pointierten Hommage von der Jugend des großen österreichischen Karikaturisten Manfred Deix.

Fünf Tipps für den Kinobesuch:

1 "Nahschuss" von Franziska Stünkel (Neues Deutsches Kino)

Lars Eidinger spielt eine Figur, die durch das Schicksal des angeblichen DDR-Spions Werner Teske inspiriert ist. Teske wurde 1981 rechtswidrig zum Tode verurteilt und hingerichtet. Es war die letzte Vollstreckung einer Todesstrafe in der DDR. Starkes Kino mit historischem Hintergrund.

2 "Helden der Wahrscheinlichkeit" von Anders Thomas Jensen (Wettbewerb CineMasters)

Nichts ist sicher im Leben, heißt es zu Beginn des Films – und dann geht es weiter mit einem ziemlich abenteuerlichen Plot. Eine Truppe von leidenschaftlichen Mathematikern und eines Witwers sowie seiner Tochter klären mit Algorithmen und viel Leidenschaft ein tödliches Attentat auf. Eine typisch dänische Mischung aus exzentrischen Typen, Sinnsuche, Humor und Thriller. Mit Mads Mikkelsen

3 "Abseits des Lebens" von Robin Whright (Hommage / CineMerit Award)

Die amerikanische Schauspielerin Robin Wright, vielen bekannt als Claire Underwood aus "House of Cards", führt inzwischen auch Regie. In ihrem Kinodebüt hinter der Kamera spielt sie auch selbst mit: Eine Frau, die in der Einsamkeit der Rocky Mountains einen schmerzhaften Verlust bewältigen will. Eine Mischung aus Trauerarbeit und Naturerlebnis.

Whright wird in München mit dem CineMerit Award geehrt, kommt aber selbst nicht, sondern wird digital zugeschaltet.

4 Hommage Małgorzata Szumowska

Die polnische Regisseurin wurde 1973 in Krakau als Tochter der Schriftstellerin Dorota Terakowska und des Journalisten Maciej Szumowski geboren. Später studierte sie Kunstgeschichte und absolvierte ein Regiestudium an der Filmhochschule Łódź. Ihre Art Filme zu machen, ist speziell: Szumowska verbindet surreale Szenen mit fast schon tänzerischen Choreographien, hinterfragt ihr Heimatland äußerst kritisch und beschäftigt sich fast ausnahmslos auf eine sehr ironische Art und Weise mit Schmerz, Tod und Trauer. In Kooperation mit dem Filmfest zeigt parallel auch das Streamingportal MUBI drei ihrer Filme.

5 "Rotzbub" von Marcus H. Rosenmüller (Spotlight)

Der Abschlussfilm – und zugleich das erste Animationsprojekt von Marcus H. Rosenmüller. In einer atmosphärisch stimmigen Hommage erzählt der bayerische Regisseur von der Jugend des großen österreichischen Karikaturisten Manfred Deix – mit einem schonungslosen Blick auf die bigotten Bewohner einer Kleinstadt im Österreich der 1960er Jahre. Unbelehrbare Altnazis, besoffene Polizisten und bedrohliche Pfarrer treten auf. Die Dialoge sind böse pointiert: "Der liebe Gott vergisst nichts. Der merkt sich alles. Auch die frechen Lügen."