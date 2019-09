"Isar-Ranger" sorgen für Ordnung auf dem Wasser

Laut der neuen Bootsverordnung dürfen keine Glasflaschen und Lautsprecher mitgenommen werden. Auch das Führen von Beibooten ist verboten und es gibt eine Schwimmwestenpflicht für Kinder unter 10 Jahren. Die Verordnung regelt außerdem die Promillegrenze beim Alkoholkonsum auf dem Wasser. Auf all diese Punkte prüfen die Isar-Ranger genau. "Manchmal kommt es maßregelnd rüber. Je nachdem, wenn jemand überhaupt kein Nachsehen zeigt, reagiert man natürlich auch anders, aber ich würde sagen in 95 Prozent der Fälle ist es eher aufklärende Arbeit und die macht einfach Spaß und entsprechend kommt man bei den Leuten auch an." sagt Fränze Stein, die an dem letzten heißen Wochenende des Sommers ihren Kollegen am Ickinger Wehr unterstützt.