US-Politfilm "Irresistible": Wilde Wahlschlacht in Wisconsin

Gemächlich erzählt ist dieser Film, ihm haftet etwas angenehm Nostalgisches an. Das monierten manche der amerikanischen Kritiker und gaben "Irresistible" keine besonders guten Bewertungen. Und ja, damit treffen sie schon einen Punkt, denn tatsächlich verlieren Regie und Montage manchmal den Rhythmus.

Andererseits, und das wird dabei übersehen, nähert sich der Film auf sehr vergnügliche und einfühlsame Weise dem ländlichen Amerika, das in Sachen Lebensgefühl nun mal ein deutlich langsameres Tempo vorgibt als all die wilden Großstädte.

Vor Wahlen ergibt es natürlich Sinn, dorthin zu blicken, wo – so heißt es immer wieder – das eigentliche Herz Amerikas schlägt. Etwa in Wisconsin, dem Bundesstaat, der zu den 13 notorischen Swing States gerechnet wird, jener Gruppe von Staaten, die nicht eindeutig demokratisch oder republikanisch wählen. Mal so, mal anders.

Vietnam-Veteran, Christ – und Demokrat

In "Irresistible" nun hat der Top-Stratege des demokratischen Nationalkomitees, Gary Zimmer (Steve Carell) zufällig ein Handy-Video gesehen, in dem der Farmer Jack Hastings (augenzwinkernd minimalistisch dargestellt von Chris Cooper) vor einer Gemeindeversammlung für die Rechte der illegalen Arbeiter seiner Stadt eintritt. Flammend spricht er von Solidarität und Menschlichkeit.