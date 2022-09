"Irma Vep": starbesetzte Film-Film-Serie mit Alicia Vikander

Hollywoodstar Mira Harberg hat genug von Blockbustern, den Superheldenfilmen und dazugehörigen Pressekonferenzen, in denen Reporter in die Kassenschlager feministische Aussagen hineininterpretieren und von der Schauspielerin womöglich auch noch politische Statements einfordern. Desillusioniert wendet Mira Harberg sich einem kredibleren Projekt zu. Sie übernimmt die Hauptrolle in einem Remake eines französischen Stummfilmklassikers: "Irma Vep". Während sich die Vorlage als immer hanebüchener erweist, wird es für Mira Harberg immer dramatischer: Der orientierungslose Star verliert sich in der Rolle. An der Figur Mira wird am schnellsten deutlich: Was wir am Ende auf der Kinoleinwand oder auf dem Laptopbildschirm sehen, ist das eine – wie es entstanden ist, erzählt eine ganz andere Geschichte.

Die Serie "Irma Vep" basiert auf dem Film "Irma Vep" von 1996, in dem Regisseur Oliver Assayas die Geschichte einer Filmcrew erzählt, die ein Remake dreht: Ein Film übers Filmemachen. Es ist nur eine von vielen – wirklich sehr vielen – Meta-Ebenen, dass Olivier Assayas 2022 nun seinen Kult-Film als Serie neu erfindet. In der Serien-Version von "Irma Vep" zeigt er uns folgerichtig die Serienindustrie: Der fiktive Regisseur Rene Vidal hat erst das Film-Remake gedreht, nun setzt er das Serien-Remake um. Es besteht aber ordentlich Diskussionsbedarf, was die Form angeht. Es sei ein Film in acht Teilen, sagt der Regisseur, aber keine Serie, er drehe nämlich gar keine Serien!

Lars Eidinger als Crack rauchenden Schauspieler

Serien, TV-Filme und Kinofilme – wohin entwickelt sich das bewegte Bild? Wer zahlt das alles und wer bitte soll das alles anschauen? In einer Szene sitzt die Figur Mira Hardenberg abends mit dem Filmteam zusammen. Der französische Kollege findet: Die Industrie produziert doch nur deswegen Serien, weil es Serienplattformen gibt und die muss man füttern, also wird alles extra lang erzählt. Und wer eine Serie macht, muss auf die Quote schauen. Alicia Vikander als Mira Hardenberg gibt ihm recht. Die Industrie wisse schon viel zu genau, was dem Publikum gefällt.

Gefälligkeit kann man der Serie "Irma Vep" trotz Hollywood-reifer Inszenierung nun wirklich nicht vorwerfen. Sie kommentiert sich laufend selbst. Und die, die in ihr spielen: Lars Eidinger etwa mimt einen in Deutschland bekannten Theaterschauspieler und trägt in seiner Rolle als Crack rauchender Gottfried von Schack einen Leopardenmantel, den man tatsächlich von Lars Eidinger kennt. Und Kristen Stewart – bekannt geworden mit dem Fantasy Schmachtfetzen Twilight – spielt eine Sängerin, deren Zielgruppe Vorpubertierende sind, die jetzt aber kredible Musik veröffentlicht. Von der Kritik gefeiert, aber leider nicht so gut verkauft wie die Teenie-Pop-Alben. Na, klingelts?

Wie fühlt sich ein Regisseur?

Man könnte die Serie "Irma Vep" überschreiben mit: Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie Regisseure sich fühlen? Der mental nicht allzu gesunde Rene Vidal hat eine Vision, die den Finanzgebern egal ist und die von den Eitelkeiten der Schauspielenden torpediert wird. Wir sehen, wie eine Serie während des Drehs verhunzt wird. So kann man die schwächeren Szenen in der 2022-er Serie "Irma Vep" als einen Meta-Witz interpretieren. Das Meta-Karussell hört nicht auf, sich zu drehen. Dass man immer noch eine Runde mitfahren will, auch die nächste Folge ansehen möchte, liegt an der Leichtfüßigkeit der Serie. Wie sie all die Thesen zu, Film- und Seriengeschäft zu glaubhafter Dramatik werden lässt, zu handfesten Problemen für die Figuren. Allein um dieses Kunststück mitzuerleben, sollte man sie sich unbedingt ansehen.

"Irma Vep": Ab sofort freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie parallel auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Wöchentliche Ausstrahlung.