"Irgendwie gruselig": Russland fürchtet sich vor "Panikmache"

Aus dem Kreml erhalten russische Medien regelmäßig Handlungsanweisungen, welche Tonlage in der Berichterstattung jeweils erwünscht ist. Im neuesten "Handbuch" soll nach Informationen des im Ausland erscheinenden Portals "Meduza" gefordert werden, die erwartete ukrainische Gegenoffensive "nicht zu unterschätzen". Das habe für Putin zwei Vorteile: Wenn die Ukraine mit ihrem Vorgehen scheitere, könne er behaupten, seine Armee habe einen "überlegenen Angriff" abgewehrt, wenn Kiew aber Erfolge verzeichne, könne er auf die "enormen Anstrengungen" der NATO verweisen und behaupten, die russische Armee habe sich angesichts der Umstände immer noch ansehnlich geschlagen.

"Panik in unserem Rücken"

Sorgen bereiten dem Regime demnach auch die explodierenden Kosten für den Krieg: Die russischen Medien sollen mehr darüber berichten, wo überall in die Infrastruktur investiert werde, etwa in Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten, weil der Bevölkerung allmählich klar werde, dass für den Krieg überall empfindlich gespart werden muss. Im Kreml hätten sie Angst vor wütenden Bürgern, die sich zunehmend darüber beschwerten, dass das "ganze Geld in die eroberten Gebiete" fließe.

Derweil fürchten sich russische Militärblogger weniger vor den ukrainischen Panzern als vor Sabotagetruppen im Hinterland. "Die Waffe des Feindes ist unsere Angst", heißt es im Propaganda-Portal "Readovka" voller Sorge: "Die einzige Siegeschance des Feindes besteht darin, Panik in unserem Rücken und an der Front zu säen; unsere Soldaten zu zwingen, ihre Waffen fallen zu lassen, die Kampfformationen aufzuspalten und zu flüchten, damit die Streitkräfte der Ukraine die Hasenfüße einholen und sie ohne die geringste Unannehmlichkeit im Rücken treffen können. Sie wollen unsere Gesellschaft hysterisch machen, damit sie beginnt, von der Regierung einen Frieden um jeden Preis zu erpressen, mit allen Mitteln. Das ist der Zweck von Drohnenangriffen, Hysterie in den Medien und Sabotage auf unserem Territorium."

"Es wird schwer, sehr schwer"

Das zielt auf die mehrfachen Drohnenattacken und Anschläge auf russische Bahnstrecken, Tanklager und Flughäfen. "Es besteht kein Grund zur Panik", kommentiert "Readovka", was ein Beleg dafür ist, dass genau dies bereits der Fall ist. "Ja, es wird schwer, sehr schwer. Es ist irgendwie gruselig, aber wir werden durchhalten", meint denn auch Militärblogger Sergej Koljaschnikow. Auch die den Kommunisten nahestehende "Pravda" warnt vor "psychologischen Operationen, die Panik in der russischen Armee auslösen" sollten. Kiew orientiere sich auf Anraten des britischen Geheimdiensts am Erfolg der Invasion der Normandie im Juni 1944, als die Alliierten die Deutschen in die Irre führten und bei "schlechtem Wetter" den Überraschungseffekt genutzt hätten.

"Wir sind aus irgendeinem Grund nicht daran gewöhnt, Gefahren vorher zu erkennen", bedauert der "Pravda"-Militärexperte Andrej Nikolajew. Viel zu oft reagiere Moskau nur, wenn das Gewitter bereits losgebrochen sei. Überall lauerten außerdem "Spione", die einen "Groll" auf Putin hegten: "Sie können nicht alle fangen."

Hoffnung auf "Zahlungsunfähigkeit" der USA

Russische Truppen befänden sich "überall in der Defensive", wettert der Rechtsaußen Igor Strelkow auf seinem Telegram-Portal und warnt vor einem zweiten "Chassawjurt", womit Russlands Niederlage im Ersten Tschetschenien-Krieg 1996 gemeint ist: "Weder ideologisch noch praktisch bereiten sich die erstaunlichen Leute im Kreml auf einen langen, siegreichen Krieg vor und rechnen eindeutig mit seinem relativ schnellen Ende." Strelkow richtet seine Hoffnungen inzwischen auf eine mögliche "Zahlungsunfähigkeit" der USA: "Wenn wir diesen Krieg nicht gewinnen, werden wir als Staat und als Land zerstört werden, indem wir in mehrere regionale Kriege gleichzeitig stürzen, die Hälfte (oder mehr) der Gebiete und der Bevölkerung verlieren und (für immer oder für lange Zeit) unsere politische Souveränität verlieren." Das wolle der Kreml "grundsätzlich nicht verstehen", außerdem seien die dort handelnden Personen "sehr alt" und hätten noch nie "mit Intelligenz geglänzt".

"Geht den Milizen Maschinengewehre"

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow ist dermaßen beunruhigt von der militärischen Lage, dass er auf eine Art "Volkssturm" setzt: "Die russischen Behörden sollten nicht auf Zeit spielen, sondern den Bauern in den Grenzgebieten die Möglichkeit geben, ihre Städte und Dörfer zu verteidigen. Die Gefahr der Verbreitung von Waffen ist inzwischen geringer geworden als die Gefahr täglicher Terroranschläge. Die Menschen in Russland sind bereit, sich aktiver an der Verteidigung ihres Heimatlandes zu beteiligen. Gebt den Milizen in den Grenzgebieten Maschinengewehre!"

Dabei ist ausgerechnet Söldnerführer Jewgeni Prigoschin aus höchst eigennützigen Gründen seit Tagen unter die "Panikmacher" gegangen. Er will für seine Privat-Truppe Druck machen auf das russische Verteidigungsministerium, um mehr Munition zugeteilt zu bekommen. Deshalb teilt er mit seinen Telegram-Abonnenten in dichter Folge vermeintliche Untergangs-Fantasien und schickt dem russischen Parlament "Tausende von Briefe toter Kameraden", in denen angeblich gefragt wird: "Warum haben unsere paramilitärischen Bürokraten das schwerste Verbrechen begangen, das begangen werden kann, und das russische Volk ohne Waffen, Munition und andere notwendige Dinge zum Tod gezwungen?"

"Dann gehen wir in die Geschichte ein"

Neuerdings ist Prigoschin auch äußerst redselig, wenn es um die Zahl der Verwundeten und Gefallenen in seiner "Wagner"-Truppe geht. So habe er an einem einzigen Tag in der Schlacht um die umkämpfte Stadt Bachmut rund 100 Soldaten verloren, was wohl die Dramatik unterstreichen soll: "Hören Sie auf, sich selbst und alle anderen zu belügen, beschränken Sie die Propaganda, bewerten Sie den Feind normal und verstehen Sie, dass es eine Gegenoffensive geben wird. Und die kann eine Tragödie für Russland werden", so Prigoschin. Doch was auf den ersten Blick klingt wie eine Kritik am Kreml, passt in Wahrheit perfekt zur dort ausgegebenen Parole, die Lage nicht "zu verharmlosen".

Mit einem Quäntchen Selbstmitleid würzt Prigoschin seinen taktisch eingesetzten Pessimismus ebenfalls recht gern: Seine Söldner-Truppe werde sich demnächst auflösen müssen: "Dann gehen wir eben in die Geschichte ein, keine große Sache." Offenbar solle er den Sündenbock abgeben, dabei sei der "Klub kapriziöser Zwerge" für Russlands Probleme verantwortlich, nämlich die Bürokraten.