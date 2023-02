Iranischer Protestsong "Baraye" gewinnt Grammy

Der iranische Song "Baraye" ist mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Die Ballade des Sängers Shervin Hajipour, die während der jüngsten Protestwelle im Iran Millionen Menschen berührt hatte, gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend in Los Angeles in der erstmals vergebenen Kategorie "Bester Song für sozialen Wandel".

"Wir haben gewonnen"

First Lady Jill Biden stellte den Preis vor. "Ein Lied kann vereinen, inspirieren und letztendlich die Welt verändern", sagte sie. Der Song sei "ein kraftvoller und poetischer Aufruf für Freiheit und Frauenrechte". Auf Twitter schrieb Hajipour am Montag: "Wir haben gewonnen".