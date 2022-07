Iranischer Filmemacher Panahi muss sechsjährige Haft antreten

Auch diese Nachricht dürfte wieder für einen Aufschrei unter Kulturschaffenden sorgen, das iranische Mullah-Regime aber kaum beeindrucken: Der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Jafar Panahi muss eine sechsjährige Haftstrafe antreten.

Die iranische Justiz hat heute nicht nur die Inhaftierung des preisgekrönten Filmregisseurs vor gut einer Woche bestätigt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna erklärte ein Sprecher der Justizbehörde auch, der 62-Jährige müsse im Ewin-Gefängnis in Teheran nun eine sechsjährige Haftstrafe aus früheren Jahren absitzen.

Vorwurf: "Propaganda gegen das Regime"

Tatsächlich war Panahi 2010 schon einmal festgenommen und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden - wegen "Propaganda gegen das Regime". Der Vorwurf: im Jahr 2009 Proteste gegen die Wiederwahl des ultrakonservativen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad unterstützt und kritische Filme gedreht zu haben.

Die Festnahme hatte schon damals weitreichende Folgen für den Regisseur: 20 Jahre lang durfte er offiziell keine Filme mehr drehen, außerdem wurde ihm verboten Drehbücher zu schreiben oder sich gegenüber Medien zu äußern. Doch Panahi hielt sich nicht daran, sondern schmuggelte 2011 einen USB-Stick seines neuen Films in einem Kuchen versteckt nach Cannes zu den Filmfestspielen. Als sein Film "Taxi Teheran" 2015 bei den Filmfestspielen in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, konnte er die Trophäe allerdings nicht persönlich in Empfang nehmen.

Film im Kuchen nach Cannes geschmuggelt

Iranische Filmemacher überzeugten in den letzten Jahren nicht nur durch ihre Filmkunst, sondern auch durch Mut und Geschick, wenn es darum ging, Arbeitsverbote und Zensur im Iran zu unterwandern. Eben dieser Mut wurde Panahi am Montag vor einer Woche zum Verhängnis: Wenige Tage vor seiner Festnahme waren im Iran, wo es seit dem Einsturz eines maroden Gebäudes im Mai mit 43 Toten in letzter Zeit häufiger zu Protesten der Bevölkerung kommt, bereits zwei seiner Kollegen in Gewahrsam genommen worden: der ebenfalls international preisgekrönte Filmemacher Mohammad Rasoulof und dessen Kollege Mostafa Aleahmad.

Beiden wurde "Anstiftung zur Unruhe" vorgeworfen, nachdem sie sich mit 70 anderen Filmemachern und Regimegegnern solidarisiert und bei Demonstrationen ein Ende von Repressionen und Polizeigewalt gefordert hatten. Nachdem Panahi wiederum gegen die Festnahme seiner beiden Kollegen protestiert hatte, landete er selbst im Gefängnis.

Einschüchterungsversuche und Repressionen

Einschüchterungsversuche eines verunsicherten Regimes, das inzwischen nicht nur Härte, sondern auch Nerven zeigt und anhand der Festnahmen bekannter Oppositioneller offensichtlich gleich mehrere Exempel statuieren will. Denn die Proteste gegen Missmanagement und Korruption des Regimes haben sich von der Hauptstadt Teheran längst aufs ganze Land ausgebreitet und beschränken sich nicht mehr nur auf die sozial und wirtschaftlich vernachlässigte Unterschicht.

Das Mullah-Regime hat darauf bisher mit Repressionen reagiert und die internationalen Proteste gegen die Festnahmen der Filmemacher erwartungsgemäß ignoriert. Die Organisatoren des Filmfestivals von Cannes und die Leitung der Berlinale fordern weiter deren sofortige Freilassung, die Festnahmen seien ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst, hieß es von den Berliner Filmfestspielen. Dort hatte Rasoulof vor zwei Jahren mit seinem Film "Doch das Böse gibt es nicht" den Goldenen Bären gewonnen. Wegen eines Reiseverbots konnte auch er seinen Preis nicht in Berlin entgegen nehmen. Für Panahi dürfte das in Zukunft noch deutlich schwieriger werden.

