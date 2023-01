Iran lässt Schauspielerin Alidoosti auf Kaution frei

"Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen" – unter diesem Vorwand wurde Taraneh Alidoosti am 17. Dezember verhaftet. Die 38-Jährige gehört zu den bestbezahlten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen im Iran. Und sie ist international bekannt. So spielte sie etwa eine Hauptrolle in dem 2017 mit dem Oscar prämierten Drama "The Salesman". Noch im Sommer feierte sie bei den Filmfestspielen in Cannes die Premiere ihres neuesten Films "Leila's Brothers".

Verhaftung von Alidoosti nach Solidarisierung mit Protesten

Ihre Verhaftung stand im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten im Iran. Alidoosti hatte sich in Onlinenetzwerken wiederholt mit der Protestbewegung im Iran solidarisiert.

Im November veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von sich ohne Kopftuch und solidarisierte sich somit öffentlich mit der neuen Frauenbewegung und den seit drei Monaten andauernden Protesten. Damit setzte sie ihre Karriere aufs Spiel und wurde deshalb für ihren Mut im In- und Ausland gelobt.

Internationale Solidarität mit Alidoosti

Entsprechend viel Aufmerksamkeit erregte nun auch ihre Festsetzung: Mehrere internationale Filmfestivals – darunter das Filmfestival in Cannes und die Berlinale – forderten noch vor Weihnachten die sofortige Freilassung der Schauspielerin.

"Wir erklären unsere volle und tief empfundene Solidarität mit all jenen im Iran, die für die grundlegenden Menschenrechte und die Meinungsfreiheit eintreten, und fordern die iranischen Behörden auf, Taraneh Alidoosti und ihre Kollegen sofort und bedingungslos freizulassen", hieß es in einer Erklärung, die auch von der Europäischen und der Deutschen Filmakademie unterzeichnet wurde.

Alidoosti lediglich auf Kaution frei

Mittlerweile wurde Alidoosti tatsächlich entlassen. Das meldete die reformorientierte iranische Zeitung "Sharg" am Mittwoch. Von "bedingungslos" kann allerdings keine Rede sein. Die Schauspielerin kam lediglich auf Kaution frei.

Inwieweit ihr weitere juristische Konsequenzen drohen ist noch offen. Auf die ihr vorgeworfenen Vergehen steht im Iran meist eine langjährige Haftstrafe.

Mit Informationen von dpa.