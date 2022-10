Iran: Joko und Klaas spenden Instagram-Konten an Aktivistinnen

Sie mischen sich ein: Joko und Klaas verstehen sich schon lange nicht mehr nur als Entertainer, sondern nutzen ihre Popularität, um Missstände zu thematisieren. Dafür nutzen sie alle paar Wochen ihre viertelstündige Plattform auf ProSieben.

Mittwochabend gaben Joko und Klaas bekannt, dass sie ihre persönlichen Instagram-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen verschenken, um die systemkritische Protestbewegung zu unterstützen. "Wenn man im Iran für ganz normale Grundrechte demonstrieren geht, kann es passieren, dass man von der Polizei – im Auftrag der Regierung – im wahrsten Sinne des Wortes totgeprügelt wird", sagte Klaas über die Zustände im Iran. "Einfach so! Und darüber hinaus werden sämtliche JournalistInnen im In- und Ausland daran gehindert, darüber zu berichten."

Wer nun die Instagram-Konten künftig nutzt

Auf dem Konto von Joko Winterscheidt (43) postet in Zukunft Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi, die nach einem Protest gegen das Kopftuchgebot im Iran fliehen musste. Das Konto von Klaas Heufer-Umlauf (39) wird nun von Sarah Ramani von der Bewegung "The Voice of the Streets" (Stimme der Straße) für Botschaften genutzt. "Wir können nicht mit Europas Regierungen sprechen, aber ihr könnt es", appellierte Sarah Ramani, die ihr Gesicht nicht zu zeigen wagte.

Durch die Instagram-Accounts, aus denen sich die Entertainer zurückziehen, wächst den beiden Frauenrechtlerinnen jetzt große Popularität zu. Seit fast sechs Wochen protestieren im Iran vor allem Frauen gegen das Mullah-Regime, ziehen das Kopftuch herunter und schneiden sich öffentlich die Haare ab als Zeichen des absoluten Ungehorsams. Deswegen werden sie tagtäglich von den Sicherheitskräften attackiert, brutal geschlagen und inhaftiert.

Followerzahl steigt nach der Schenkung weiter

Auslöser der Massenproteste im Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

1,46 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, in der Joko und Klaas ihre Accounts verschenkten. Die Followerzahl beider Accounts beläuft sich jetzt schon auf rund zwei Millionen. Und nach der Aktion von Joko und Klaas: Tendenz steigend!

