Iphofen: Archäologische Funde der Merowingerzeit zu sehen

Nach dem großen Erfolg von "Schuh-Stories" ist nun die nächste Sonderausstellung im Knauf Museum zu sehen: "Als Franken fränkisch wurde". Bis 27. Juni kann man in Iphofen im Landkreis Kitzingen sehen, wie die Franken das Gebiet am Main besiedelt, dort gelebt und gearbeitet haben.

Zeugnisse der "ersten Franken" am Main

Nach dem Sieg über die Alemannen (496 n. Chr.) und über die Thüringer (531 n. Chr.) begannen die fränkischen Könige aus dem Geschlecht der Merowinger das heutige Frankenland zu kolonisieren. In einer nahezu schriftlosen Zeit können nur die archäologischen Funde Zeugnis von diesen "ersten Franken" im Maingebiet geben.

Kämme aus Geweih

Die Sonderausstellung in Iphofen zeigt zum Beispiel ein Modell eines Grubenhauses, das bei Ausgrabungen bei Dornheim im Landkreis Kitzingen gefunden wurde. Das Grubenhaus soll Teil einer merowingischen Siedlung sein. Dort haben Archäologen Teile eines Kammes gefunden. Diese Fragmente werden präsentiert, ebenso wie ein komplett erhaltener Kamm aus Geweih aus dem 6. Jahrhundert, der bei Ausgrabungen in Hüttenheim, ebenfalls Landkreis Kitzingen, gefunden wurde.

Grabkammern rekonstruiert

Besonders sehenswert ist auch die Nachbildung zweier Grabkammern aus einem Reihengräberfeld. Dort liegen ein Mann und eine Frau in Originalgröße in voller Tracht, bestattet mit Waffen, Schmuck und Alltagsgegenständen. Eine besonders dichte Konzentration von Reihengräberfeldern findet sich am südlichen Maindreieck. Dort liegen auch zahlreiche Dörfer mit der Endung "-heim", wie Enheim, Dornheim oder Hellmitzheim, deren Gründung wohl ebenfalls mit den ersten Franken im Zusammenhang steht.

Germanisch-christliche "Eigenkirchen"

Die Sonderausstellung im Knauf Museum geht auch auf den Glauben in der Merowingerzeit ein. Heidnisch-germanische Sitten waren damals wohl noch verbreitet. Gleichwohl bekannten sich auch schon einige zum Christentum und gründeten ihre sogenannten "Eigenkirchen": Diese verbanden sowohl germanische Traditionen und christliche Lehren, wie etwa die im 6. und 7. Jahrhundert gegründeten Eigenkirchen von Königshofen im Grabfeld bis ins heutige Bad Windsheim. In der Ausstellung ist auch eine Bestätigungsurkunde aus dem Jahr 889 zu sehen, aus der hervorgeht, dass das Bistum Würzburg 741/742 n. Chr. gegründet wurde.

Montag Ruhetag

Schon knapp zwei Stunden nach Eröffnung am 21.03.2021 um elf Uhr meldete das Knauf Museum die ersten 30 Besucher. Viele weitere haben sich für den Nachmittag bereits telefonisch oder online angemeldet. Am Montag ist im Knauf Museum Ruhetag, ab Dienstag soll die Ausstellung auf jeden Fall zunächst bis Sonntag geöffnet bleiben, auch wenn bei steigenden Inzidenzwerten die Namen aller Besucher erfasst werden müssen.