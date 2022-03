"Invasion inakzeptabel": Ai Weiwei in Wiener Albertina Modern

Der Titel der Ausstellung in der Albertina Modern ist zugleich Ai Weiweis Lebensthema: "In Search of Humanity – Auf der Suche nach Menschlichkeit". Derzeit befinde sich die Welt in einer Zeit der größten Unsicherheit, sagte der 64-jährige Künstler zur Eröffnung der Schau. Das friedliche Leben, an das der Westen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewöhnt gewesen sei, sei zu einem Ende gekommen.

Angesichts des Kriegs Putins gegen die Ukraine wandle sich die Suche nach Humanität zur Verteidigung der Humanität, der Menschenrechte. Die Grundlagen von Demokratie und Freiheit seien plötzlich gefährdet: "Die Invasion ist inakzeptabel. Das ist eine Tragödie. Es ist eine Schande für das 21. Jahrhundert. Wir haben immer noch diese Leute, die Regierung, die versuchen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, aber sie opfern das Leben aller und lassen sie leiden."

Größte bisherige Werkschau Ai Weiweis überhaupt

Flucht, Unterdrückung, Diktatur, Gewalt einer seelenlosen Staatsmacht – all das hat Ai Weiwei buchstäblich von Kindesbeinen an erlitten, als Sohn eines während Maos verheerender Kulturrevolution verbannten und gepeinigten Vaters, als verfolgter Dissident und Häftling, als Exilant, der nach seiner Ankunft in Europa 2015 seine politische wie künstlerische Sprache unverändert eindringlich miteinander verbindet.