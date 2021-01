Wiederauferstehung des Soul: Das neue Album von Aaron Frazer

Würde man einen Musikexperten raten lassen, aus welcher Zeit das neue Album von Aaron Frazer stammen könnte, würde er wahrscheinlich auf die frühen 1970er und vielleicht auf verschollene Aufnahmen von Curtis Mayfield tippen – wegen der virtuosen Falsettstimme und der lässigen Funk-Arrangements mit Flöte und Hammondorgel.

In Wirklichkeit läutet das Album "Introducing… Aaron Frazer" das Pop-Jahr 2021 ein und schließt bei genauerem Hinhören trotz vieler nostalgischer Klänge immer wieder auch an die Gegenwart an.

Soul als Seelenbalsam in schwierigen Zeiten

Soul war ja schon immer Seelenbalsam in schwierigen Zeiten. Von daher kommt das Soloalbum von Aaron Frazer inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie genau zur rechten Zeit. Die Songs trösten in der Not und feiern die Macht der Liebe, sie erzählen aber auch von Drogenmissbrauch ("Done Lyin'") und Trennungsschmerz ("Can't Leave It Alone").

Dan Auerbach, als Sänger und Gitarrist der Black Keys zu internationalem Ruhm gekommen und mittlerweile einer der gefragtesten Produzenten der US-Indie-Szene, war von Aaron Frazer schon bei der ersten Begegnung begeistert: "Er ist unglaublich talentiert. Wie kann man nur gleichzeitig so toll Schlagzeug spielen und singen?!", so der Produzent. Überhaupt liebe er Falsettgesang: "Das hat etwas so Verletzliches an sich."