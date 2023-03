"Intimate": Neue Serie zum Fremdschämen

In dieser Szene befinden wir in uns mitten in einem Casting. Da sitzt der Schauspieler Emil Belton. Er spricht gleich für eine Rolle vor und unterhält sich mit einer anderen Person im Warteraum. Es stellt sich heraus: Die Person wird auch gecastet und ist nonbinär. Es folgt ein unangenehmes Gespräch:

"Auf welche Rolle bist du gecastet?"

"Franziska."

"Du bist doch 'n Junge oder nicht... also, mann-mäßig?“"

"Ich bin nicht-binär."

"Wie bitte?"

"Ich bin nicht-binär. Also ich möchte weder als weiblich noch als männlich gelesen werden."

Die Streamingplattformen, lernt Emil, wollen sich diverser aufstellen. Er fasst einen Entschluss: Wenn Streamer so auf Diversität stehen, dann stellt er sich bei seinem Vorsprechen eben als non-binär vor. Vielleicht verbessert das ja seine Chancen, weswegen er sich im Casting dann folgendermaßen vorstellt: "Hallo ich bin Emil, ich bin 21 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Hamburg und bin non-binär."

Fuß fassen im "echten Leben"

Das ist einer von vielen "Das hat er nicht wirklich gerade gemacht"-Momenten, von denen die Serie "Intimate" lebt. Es geht um fünf Freunde Anfang 20, die sich durchs Leben schlawinern. Das heißt: Beziehungsprobleme, Herzschmerz, Fuß fassen im sogenannten "echten Leben" und nebenbei jede Menge Witze über die deutsche Film- und Fernsehindustrie. Denn einige der Serienfiguren sind Schauspieler – genauso wie die, die sie darstellen. Es gibt bei "Intimate" eine Schnittmenge zwischen den Figuren und denen, die sie spielen. Sie haben sogar dieselben Namen: Emil Belton, Oskar Belton, Bruno Alexander, Leo Fischer und Max Mattis Harder.

Kritik an Menschen, die sich über Minderheiten lustig machen

Was diesen speziellen Fremdscham-Humor noch schmerzhafter werden lässt. Genau der macht den Fünfen, die auch das Drehbuch geschrieben haben, so viel Spaß: Sich selbst möglichst wenig ernst nehmen und eben nicht die Instagram-Perfektion abliefern. Produzent und Darsteller Max Mattis Harder: "Wir machen uns ungern über Minderheiten und andere lustig. Deswegen eignen wir uns in unseren Rollen Charakterzüge von jemandem an, der sich über Minderheiten lustig macht und machen uns in dem Fall über ihn lustig."

Moralische Instanz hinter der Kamera

Die Deppen sind letztendlich immer die fünf Hauptfiguren. Es gibt zwar eine moralische Instanz in dieser Serie, aber diese Rolle übernehmen andere Figuren oder: wir, das Publikum. Und es gab eine hinter der Kamera. Emil Belton als Serienfigur verhält sich zwar alles andere als korrekt, beim echten Serien-Dreh war aber eine nonbinäre Person anwesend, um gewissermaßen aufzuklären.

Unreflektierte Witze machen, das braucht eine Menge Reflexion, sagt Harder: "Wir sprechen hin und wieder auch von einem 'Trojanischen Pferd'. Wir nähern uns solchen Themen an, genau mit so einem Humor, dass man trotzdem drüber lacht. Dass man den Zuschauer teilweise ein bisschen verunsichert: Darf ich drüber lachen, wie ist das jetzt? Und dabei auf ein Thema lenkt, über das im Nachgang nochmal gesprochen wird."

Angefangen hat die Serie "Intimate" als YouTube-Format. Damals schon spielten Til Schwieger mit und Jan Josef Liefers. Mit der Findung als Filmproduktion "Kleine Brüder" und der Übernahme der Serie für den Streamer Joyn Plus+ und Pro7 werden Gaststarauftritte nicht seltener: die Schauspiel-Kollegen Heike Makatsch und Jonas Nay sind dabei, auch Popstar Nina Chuba und Christian Ulmen. Dessen ebenfalls schmerzhaft-humorige Serie "Jerks" ist gewissermaßen Vorbild. Und Ulmen und Carsten Kelber, die beide hinter "Jerks" stecken, haben mit "Kleine Brüder" schon an "Die Discounter" gearbeitet. Sie sind hinter den Kulissen auch bei "Intimate" eingebunden, als "große Brüder", scherzt Max Mattis Harder.

Immer etwas intimer

So wie "Jerks" und "Die Discounter" lebt auch "Intimate" von Improvisation: Drehbücher sind paraphrasiert geschrieben, Anfang und Ende einer Szene stehen zwar fest – alles dazwischen aber entsteht spontan, vieles ergibt sich erst im Schnitt. Und geschnitten ist die Serie ziemlich schnell. Es braucht ein, zwei Folgen, bis das Vertrauen da ist: Dass die Handlungsstränge nicht verpuffen, nicht den Schlussgags zuliebe geopfert, sondern fortgeführt werden. Die Folgen zeigen die Figuren stückchenweise - gemäß dem Serientitel - immer etwas intimer, in noch verletzlicheren Situationen.

"Intimate" ist unterhaltsam. Vor allem aber bildet die Serie auf Humorebene Unsicherheiten ab, die nicht nur junge Erwachsene kennen, sondern alle, die sich fragen, was eigentlich wünschenswert ist, was richtig ist und was falsch. Und die in der großen Komplexität womöglich selbst daran scheitern. Also: wir alle.

Die ersten beiden Folgen von "Intimate“" werden am 24. März bei Joyn Plus+ veröffentlicht.