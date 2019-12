Asche von Nazi-Opfern als Mahnmal – Aktionskunst oder pietätlos?

Warum kommt aber dann reflexartig von den jüdischen Verbänden und Institutionen so eine Abwehr, dass sie sagen "Hier wird toten Schändung betrieben! Das wollen wir nicht!"? Denn es ist ja eigentlich in deren Sinn, dass vor dem aufkommenden Faschismus gewarnt wird und vor dem Antisemitismus. Und das macht das Zentrum für politische Schönheit doch?

Das machen sie, und das ist auch notwendig. Und auch ich verstehe diese heftige Gegenreaktion nicht ganz, weil wir uns überlegen müssten – und da sind alle gefragt – wie wir mit den "Restbeständen" dieser Menschen, dieser Personen umgehen, wie wir würdig an sie erinnern und sie würdig bestatten könnten.

Zugleich macht das Zentrum für politische Schönheit einen ziemlich weiten Assoziations-Raum auf: Die Entwendung des Grabsteins von Franz von Papen, das referiert ja, finde ich, auch auf die Schändungen jüdischer Grabmäler und Friedhöfe, die tagtäglich stattfinden. Oder dieses feierliche Gelöbnis, das die Unionspolitiker nun ablegen sollen, um jeden Versuch der Diktatur im Keim zu ersticken - vielleicht eine Reaktion auf die jetzt öffentlichen Bundeswehr-Gelöbnisse. Also im Grunde genommen stecken da sehr viele Dinge drin, auf die das Zentrum für politische Schönheit hinweisen möchte.

Na ja, es ist sicher auch notwendig, darauf hinzuweisen, wie aus der Mitte der Gesellschaft oder aus den konservativen Parteien, insbesondere 1932/33, die Machtübergabe an die Nazis vorbereitet wurde. Und da haben wir noch ganz viele unbearbeitete Beispiele davon. Wir haben zum Beispiel deutschlandweit, zwischen Sylt und Berchtesgaden und Landsberg, noch immer Hindenburg-Straßen. Und Hindenburg war ja einer der Steigbügelhalter für die Nazis, und der wird geehrt! Ich habe zum Beispiel in Dietramszell ein solches Schild abgeschraubt. Und das hatte heftige Wirkungen, weil man dann doch diesen Hindenburg immer verharmlost, so wie man damals die Nazis verharmlost hat und heute auch wieder verharmlost.

Wir gehen mit der Geschichte auf eine lässige bis nachlässige Art und Weise um. Und ich denke, wir sollten uns etwas überlegen, wie wir das verändern, wie wir das ins Bewusstsein heben, dass die Verharmlosung der Nazis in diesem Lande Tradition hat. Wie wird dem frühzeitig etwas entgegenhalten, sodass im Bewusstsein der Menschen wirklich etwas entsteht, was wir als die Grundlage von Demokratie und Achtung von Menschen und Menschenwürde und Menschenrechten bezeichnen könnten – da passiert einfach zu wenig! Da wird in der Polizei, in der Staatsanwaltschaft, in den Gerichten, in der Politik, in den Parlamenten weiter verharmlost. In den Medien auf eine fatale Art und Weise, und das finde ich beängstigend. Deshalb denke ich, dass man auch in solchen Kunstaktionen, die ja etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sieht, wie Paul Klee sagte, natürlich auch eine gewisse Schmerzgrenze und Grenzüberschreitungen machen kann, ja sogar machen muss.