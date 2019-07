Heute sind gleich zwei renommierte Schriftsteller bei den Augsburger Gesprächen über Literatur und Engagement zu Gast: die Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff – in wenigen Wochen erscheint ihr neuer Roman "Von oben" – und der literarische Reporter und Romancier Rainer Merkel. Er hat unter anderem mit dem Buch "Das Unglück der anderen" für Aufsehen gesorgt. Darin schildert er seine Eindrücke aus den Krisengebieten in Liberia, Afghanistan sowie dem Kosovo. Knut Cordsen hat mit Rainer Merkel und Sibylle Lewitscharoff vor ihrem Augsburger Auftritt gesprochen.

Knut Cordsen: Frau Lewitscharoff, die einst von Jean-Paul Sartre geprägte Formel von der "littérature engagée" ist ja schon etwas älteren Datums, sie datiert von 1945. Hat dieser Topos von der engagierten Literatur für Sie je eine Relevanz besessen?

Sibylle Lewitscharoff: Das kommt auf die Zeiten an. Ich würde sagen, bis vor vielleicht vier, fünf Jahren hat das für mich wenig Relevanz besessen. Es kommt auf die friedfertige Umgebung an. Ich finde, wenn man in einem Land lebt, in dem sich politische Tumulte nun nicht gerade zuspitzen, ist es wenig relevant, als Schriftsteller seine Stimme zu erheben. Aber wenn sich das ändert, dann würde ich sagen, sollte man vielleicht doch bestrebt sein, etwas zu tun.

In Ihrer Jugend waren Sie politisch engagiert, Sie waren Trotzkistin, also Mitglied der kommunistischen Kirche. Hat das keine Spuren in Ihrem Schreiben hinterlassen?

Sibylle Lewitscharoff: Na ja, das war zwischen 12 und 15. Es änderte sich aber schnell, weil die Trotzkisten auch viele literarische Werke nicht gerne gesehen haben, die ich einfach gerne gelesen habe. Da war die Beziehung dann doch ein bisschen erkaltet.

Herr Merkel, wenn man auf Ihre Bücher sieht, Berichte aus Krisengebieten wie Liberia – "Go Ebola Go" ist so ein Buch –, dann hat man schon den Eindruck, dass Sie gerade mit den darin geschilderten Eindrücken Ihre Leser wachrütteln und auf das dortige Leid aufmerksam machen wollen. Sehen Sie sich als engagierter Literat?

Rainer Merkel: Ich glaube, dass sich jeder Autor als engagierter Autor sehen sollte. Ich meine, dass es nicht reicht, gesellschaftliches Engagement vor sich her zu tragen, sondern dass man das auch in seine Arbeit irgendwie integrieren muss – und das ist die Literatur. Der Druck auf die Literatur ist größer geworden, was Vorstellungen von Authentizität angeht. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, sich politisch zu engagieren und etwas anderes zu schreiben. Es hängt vor allen Dingen davon ab, in welchen gesellschaftlichen Feldern man sich bewegt. Ich habe lange in Berlin gelebt und erst vor zehn, fünfzehn Jahren ein bisschen das Fenster aufgemacht und mich in die Welt hinausbewegt. Da habe ich natürlich einen anderen Zugriff auf Dinge, die mir vorher fremd waren.

Sie haben in Liberias Hauptstadt Monrovia in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet für die Hilfsorganisation Cap Anamur, die dort gesammelten Erfahrungen sind dann später auch in Romane wie etwa "Bo" eingeflossen. Ihr jüngster Roman "Stadt ohne Gott" spielt vor dem Hintergrund des syrischen Bürgerkriegs im Libanon, in Beirut. Darin gibt es ja auch die Figur eines Kriegsreporters, eines Rechercheurs, wie Sie einer sind – was zieht Sie selbst immer wieder in solche lebensgefährliche Regionen?

Rainer Merkel: Nein, ich würde mich nicht als so jemanden bezeichnen, auf gar keinen Fall. Mein Interesse am Libanon hat sich ergeben aus der Zeit in Liberia, als ich in einem psychiatrischen Krankenhaus tätig war und da viel mit libanesischen Geschäftsleuten zu tun hatte. Ich finde, dass es keinen Sinn hat, wenn man sich so Schauplätze sucht, die irgendwie im Gespräch oder im Diskurs sind. Es ist vielmehr notwendig, dass man eigene Erfahrungen sammelt. Deshalb bin ich zum Beispiel auch noch mal nach Liberia gefahren im Rahmen der Ebola-Krise: nicht, weil das jetzt ein guter Text werden sollte. Sondern auch, weil ich da Leute kannte, einen persönlichen Bezug zu Land und Leuten hatte – und weil ich das Gefühl hatte, die Berichterstattung in Deutschland und Europa deckt sich nicht mit dem, was vor Ort passiert.