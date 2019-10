Ekel adieu: Warum Schleim nichts Schlimmes ist

Der Schleim löst ja erst einmal gleich Assoziationsketten aus. Meistens ist er eher mit Ekel besetzt oder mit Angst. "Der Schneckenforscher" bei Patricia Highsmith wird ja letztendlich auch von den Tieren verschlungen. Ist der Schleim deswegen auch von der Kunst, der Literatur und insbesondere dem Film so schnell adaptiert worden?

Er ist eigentlich nicht so schnell adaptiert worden. Meine These ist, dass die Menschheit lange Zeit mit Schleimen gelebt hat. Bevor die Straßen befestigt waren, war alles schlammig und schleimig, der Nachttopf wurde ausgeleert, Abfälle sind verrottet. Ich glaube, da konnte man nicht so pingelig sein und sich vor Schleim ekeln. Und dann hat man das irgendwann zurückgedrängt.

Das heißt, wir können es uns jetzt leisten, den Schleim so wohldosiert bei jedem Alien, bei jedem Monster im Kino eine Hauptrolle zu geben und uns zu ekeln. Das macht Spaß, und dann kann man rausgehen und kann ihn wieder vergessen. Der erste große Schleim-Film war "Der Blob" in den 50er-Jahren – dieser rote Alien-Schleim, der alle verschlungen hat und Steve McQueen nachjagt ist. Da war es eben der rote Schleim. Das stand dann wahrscheinlich – auch wenn die Autoren das nicht so ganz hundertprozentig gesagt haben – für den Kommunismus: Man solle aufpassen, sich nicht zu infizieren, sich nicht auffressen lassen. Danach kam in den 80ern diese gigantische Schleimwelle mit den "Ghostbusters" und diesen ganzen Filmen, in denen der Schleim neonfarben leuchtend, schauerlich pink war. Da gibt es auch diese These, dass das ein bisschen für die Atom-Ängste der Leute stand.

Das heißt, man hat den Schleim auch immer mit einer übergeordneten Bedeutung überlagert?

Na ja, er ist so flexibel, dass man jede Paranoia, die man gerade hat, dem Schleim zuschreiben kann. Das ist eigentlich das Gute daran.

Das Thema Schleim berührt sowieso unser Bewusstes und Unbewusstes, oder?

Das hat sicher damit zu tun, dass wir auf unseren eigenen Schleim stoßen. Beim Sex ist Schleim nicht ganz unwesentlich. Und klar: verrottende Materie, das hat alles mit Schleim zu tun. Das heißt, wir können nicht ohne Schleim. Aber wir denken nicht so gern darüber nach.

Weil sie auch den Sex genannt haben: Da kommt man gleich zum Bild der Frau. Sie sagen, dass diese biologistische Sicht auf die Frau bis heute wirkt. Ich muss da immer an Trump denken, der einer Journalistin vorgeworfen hat, dass sie ihre Menstruation hat. Tatsächlich gibt es das immer noch.

Ja, das kommt erstaunlich stark wieder. Das hat natürlich eine lange Tradition. Der Mensch als Schleimwesen, das geht zurück in die Antike. Da gab es diese Lehre von den Körpersäften, aus denen wir bestehen. Schleim war da sehr wichtig, nach dem Motto: Wenn man krank wird, sind die nicht mehr im Gleichgewicht. Und dann gab es die Kirche, die natürlich ihre jungen Pfarrer und Mönche von den Frauen fernhalten wollte. Dann hieß es, man solle sich doch die Frauen mal anschauen: von außen seien sie vielleicht schön, aber eigentlich sind es widerliche Schleimbeutel.

Ich habe vor kurzem ein Interview mit einer Regisseurin gelesen, die einen Film über "Mary Queen of Scots" gemacht hat und meinte, sie wollte so gerne in einer Szene vorsichtig Menstruation thematisieren. Was bei Königinnen auch wichtig war: Sprich, man ist nicht schwanger. Und das hätte sie fast nicht durchgebracht, für diese Szene musste sie kämpfen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich diese Schlachtfelder in jedem zweiten Film, gerade dem historischen Film, aber Männerblut ist ja auch heroisch!