Knut Cordsen: Ihr Roman ist in der Form eines Tagebuchs gehalten. Ihr Erzähler, Egidius Arimond, berichtet darin, was er Tag für Tag in den Jahren 1944/45 erlebt, und da er – was in seiner Familie eine lange Tradition hat, ein Bienenzüchter ist, kennt er natürlich das klassische Werk des großen Verhaltensforschers Karl von Frisch "Aus dem Leben der Bienen", das 1927 erstmalig erschien mit dessen Studien über die Tanzsprache der Bienen. Ich weiß noch, wie fasziniert ich als Schüler dieses Buch Karl von Frischs gelesen habe. Sind Sie von diesem "Sprachballett" der Bienen ähnlich fasziniert gewesen, so dass daraus Ihr Roman "Winterbienen" geworden ist?

Norbert Scheuer: Es war zumindest einer der Aspekte, die mich begeistert haben. Diese Verbindung zwischen dem sehr komplexen Leben der Bienen, deren Völker im Grunde ja einem totalitären Staat gleichen, und dem Leben in der Nazi-Diktatur. Diese zwei Geschichten wollte ich sozusagen parallel führen. Und da spielt es auch das Sprachballett der Bienen eine Rolle.

Über Karl von Frisch heißt es, er sei stets unpolitisch gewesen, habe so auch in der Zeit des Nationalsozialismus als Professor an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität überwintert gewissermaßen. Trifft das auch auf Ihren Erzähler Egidius Arimond zu?

Ja, das trifft auch auf Egidius Arimond zu. Er ist nicht im eigentlichen Sinne politisch, obwohl er gegen das Nazi-Regime eingestellt ist. Aber er ist kein Agitator, sondern er nimmt einfach nur wahr. Er nimmt dasjenige wahr, was ihm passiert, und er nimmt dasjenige wahr, was im Dritten Reich insbesondere im letzten Kriegsjahr passiert.

Wir müssen ein wenig von seiner Geschichte erzählen, hinter der sich, wie man dem Nachwort entnehmen kann, eine wahre Begebenheit verbirgt, nämlich welche?

Die wahre Begebenheit ist die, dass es tatsächlich in dem Ort jemanden gab, der ein Tagebuch über die letzten Kriegsjahre geführt hat. Wahr ist auch, dass in der Eifel jüdische Flüchtlinge von Bauern und von anderen Personen bis zur Grenze gebracht worden sind gegen Bezahlung und dort dann dem belgischen Widerstand übergeben wurden. Wahr ist eigentlich alles an dem Roman. Es gibt keine Wirklichkeit ohne Fiktion. Das heißt, dasjenige, was wir als tatsächlichen Fakt erkennen, hat immer das Moment der Fiktion in sich. Wie Platon schon sagt: Es gibt im Grunde immer nur eine Tatsache, etwas was tatsächlich in dem Moment geschieht, und alles was darüber hinausgeht, wird von uns als Fiktion angenommen. Wenn ich einen Roman schreibe, dann ist das eine Fiktion, die aus der Wirklichkeit herausgetrieben wird.

Egidius Arimond transportiert Flüchtlinge – Juden – , versteckt in eigens dafür präparierten Bienenstöcken, über die Grenze nach Belgien. Da fragt man sich als Laie erst einmal, wie das überhaupt vonstatten gegangen ist. Aber es ging tatsächlich.

Es ging tatsächlich und wird ja auch beschrieben. Die Bienenstöcke sind von ihm präpariert worden. Sie wurden etwas vergrößert, damit Menschen darin Platz fanden, und dann so auf seinem Fuhrwerk arrangiert, dass die unterschiedliche Größe nicht aufgefallen ist. Darüber hinaus ist das natürlich ein wunderbares Versteck: Niemand öffnet Bienenstöcke so ohne weiteres, um zu untersuchen, ob da tatsächlich jemand drin ist. Das wäre ziemlich gefährlich. Er hat für den Transport seiner Bienenstöcke einen Passierschein, um an die belgische Grenze zu kommen. Und zwar bis zuletzt, weil die Honigproduktion gerade im Krieg ganz wichtig war, um die Nahrungsmittelknappheit zu verringern.

Er ist ein sehr leichtsinniger Mensch, der immer wieder droht aufzufliegen, weil er von den Frauen nicht lassen kann. Er hat Verhältnisse mit mehreren gleichzeitig, unter anderem mit der Frau eines "Goldfasans", eines Parteibonzen der NSDAP.

Ja, wo die Liebe hinfällt. Er problematisiert das ja selbst, und es ist nicht klar, ob diese Liebe so weit geht, wie er sie schildert. Denn er lebt ja in diesem letzten Kriegsjahr immer unter der Problematik, dass er nicht an Medikamente, an Antikonvulsiva herankommt. Dieser Medikamentenmangel führt bei Epileptikern zu einer Verwischung dessen, was Wirklichkeit und was Einbildung ist. Insofern kann es natürlich sein, dass er sich vieles in seinem Verhältnis zu dieser Frau auch nur einbildet.

Mich erinnert die Thematik – Krieg und das Überleben darin durch das genaue Studium der Natur – an Ihren Roman "Die Sprache der Vögel", der 2015 von einem deutschen Soldaten im Afghanistan-Einsatz und von dessen Vogelbeobachtungen im Grauen ringsum erzählte. In "Winterbienen" sind es nun die Bienen, deren Studium im "Bombengewitter" des Zweiten Weltkriegs Ihrem Erzähler eine Art innere Ruhe gibt.

Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für das Überleben generell – nicht nur im Krieg, sondern allgemein – , dass man etwas hat, an dem man sich festhalten kann und mit dem man sozusagen sein Leben bewältigt. Das ist natürlich in Kriegszeiten noch viel wichtiger als in Friedenszeiten. Egidius Arimond braucht die Bienen auch, sie sind seine Lebensversicherung. Damit kann er seinen Lebensunterhalt verdienen. Ohne sie wäre er verloren. Denn Epileptiker gehörten ja auch zum Euthanasie-Programm der Nazis, und er kann überhaupt nur überleben, weil er diese Bienenzucht hat, die wichtig war für das Nazi-Regime, und weil sein Bruder Bomberpilot ist. Durch dessen Einsatz für ihn wird er nicht interniert.

Mit seinem Bruder Alfons, dem Luftwaffenpiloten, wechselt er immer wieder Briefe. Es heißt an einer Stelle mal: "Der Lärm der Luftangriffe scheint den Bienen nichts auszumachen; sie leben in einer anderen, wie es scheint, friedlichen Welt, sie interessiert der Krieg nicht." Bei aller scheinbaren Friedlichkeit gibt es da aber doch eine beachtliche Parallelität: Da sind einerseits die "Armeen" und "dunklen Wolken kriegerischer Bienen", die Drohnen, die einstigen Günstlinge der Königin, der Weisel, die von anderen Bienen erbarmungslos "wie fremdartige, nicht zu ihrem Volk gehörende Eindringlinge angegriffen und getötet werden", und da ist andererseits der Luftkrieg oder überhaupt der Krieg der Menschen. Die Natur ist genauso erbarmungslos wie der Mensch.

Ja, das war eine der Ideen, die ich beim Schreiben des Buches hatte: diese Parallel-Führung von dem totalitären System der Bienen – im Grunde wird das Bienenleben ja gerade im Moment von uns sehr idealisiert – und der Nazidiktatur. Diese zwei Geschichten parallel zu erzählen ohne sie direkt ineinander zu überführen, das hat mich an diesem Roman gereizt.

Norbert Scheuers Roman "Winterbienen" erscheint am 18. Juli bei C.H. Beck.