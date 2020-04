Warum Kritiker Simon Strauß nach anderen Theaterstücken ruft

Spielplanänderungen kommen im Theater immer wieder mal vor. Meistens ist die Krankheit eines Ensemblemitglieds der Grund dafür, dass ein anderes Stück gegeben werden muss als für den Abend vorgesehen. Die Corona-Pandemie macht uns alle zu potenziellen Patienten, Publikum wie Theaterleute und hat daher für eine besonders radikale Spielplanänderung gesorgt. Angesetzt werden können – und das auch nur als Vorstellungen im Netz – lediglich Inszenierungen, die vor der Krise mal aufgezeichnet wurden. "Spielplanänderung!" heißt nun auch ein neues Buch, das der Theaterkritiker Simon Strauß vorgelegt hat, mit Corona hat es aber nichts zu tun. Die Änderung, die er vorschlägt, ist zwischen den genannten Extremen anzusiedeln. Wie er Christoph Leibold im Interview erklärt hat, geht es zwar um mehr als nur gelegentliche Minimalveränderungen, aber nicht um eine Spielplanänderung im Sinne der gegenwärtigen fast Nulldiät.

Christoph Leibold: Lassen wir Corona außen vor, zumal der Grundstein zu diesem Buch ja schon lange vorher gelegt wurde. In der FAZ, für die Sie als Redakteur arbeiten, haben Sie eine Serie gestartet, in der Sie schlaue Zeitgenossen gebeten haben, vergessene Stücke der Weltliteratur vorzustellen, die dringend mal gespielt werden sollten. Welchem Impuls war das geschuldet? Ist es der Frust des Berufszuschauers, der immerfort dieselben Schillers und Shakespeares sehen muss?

Simon Strauß: Ja, vielleicht gar nicht so sehr der Frust als die Neugier darauf, was es eigentlich sonst noch so gibt und was man vielleicht aus dem Blick geraten hat lassen. Und wenn man das Theater besucht, professionell oder privat, dann fällt einem ja schnell auf, dass es auf der einen Seite, Sie deuten es an, immer dieselben Namen sind wie Shakespeare, Schiller und die, sagen wir, nach dem Schulkanon geläufigen Namen. Auf der anderen Seite dann eben Adaptionen und ganz neue Stimmen und Positionen. Aber das, was man bei der Oper zum Beispiel schon lange findet, die Sehnsucht danach, zu jeder Spielzeit unterschiedliche Stimmen wiederbeleben zu wollen und neue Entdeckungen zu machen – diese Entdeckerlust, habe ich das Gefühl, die ist im deutschsprachigen Bereich, im Theater jedenfalls, noch nicht so richtig geweckt. Und darauf sollte das eigentlich abzielen: die Entdeckerlust zu steigern.

Woran liegt denn Ihrer Meinung nach die Fixierung der Theater auf diesen relativ kompakten Kanon von klassischen Texten?

Tja, das ist sicherlich erst einmal eine theaterpolitische Entscheidung, wenn man so will. Intendanten, mit denen man hinter verschlossenen Türen auch über so etwas wie unbekannte Stücke spricht, die sagen einem natürlich als erstes: " Ja, das kann man aber nicht machen, da kriegt man das Haus nicht voll!" Da spielen sicher erst mal ganz banale, ökonomische Gesichtspunkte eine Rolle. Und dann liegt es, glaube ich, auch noch an einem zweiten Punkt: Das hängt mit der Dramaturgie zusammen. Ich glaube, dass dieses Berufsbild des Dramaturgen, überhaupt diese so wichtige Ebene im Theater, in den letzten Jahren vielleicht schon Jahrzehnten kontinuierlich abgebaut worden ist und entmachtet wurde – um es mal so auszudrücken. Die Regisseure selber spielen eine viel, viel größere Rolle als früher. Und die Dramaturgen, die sind heute zu Organisationseinheiten degradiert, die gar keine Zeit und auch keinen Einfluss mehr haben.

Es ist ja aber nicht so, dass die Theater sich nicht hin und wieder doch um solche Ausgrabungen, wie Sie sie fordern, bemühen. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass das auch gar nicht immer gut geht. Also manchmal muss man auch feststellen, dass ein Stück zu Recht in Vergessenheit geraten ist. Umgekehrt könnte das bedeuten, dass Faust, Hamlet, Woyzeck und wie sie alle heißen, ja auch deshalb weitergespielt werden, weil die Texte schlicht was taugen?

Absolut. Sie haben völlig recht, dass sehr viele Stücke vielleicht zu Recht vergessen worden sind. Aber das müsste man ja auch erst mal beweisen. Ich finde, man kann es sich nicht so einfach machen und es gar nicht erst zur Kenntnis nehmen, was es da alles so gibt. Ich würde mal sagen 80 Prozent dessen, was an theatralischen Texten je geschrieben wurde, ist uns heute überhaupt gar nicht bewusst.