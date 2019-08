Können Menschen mittels Propaganda zu besseren Menschen erzogen werden? Könnte also das oft negativ konnotierte Wort "Propaganda" auch einen positiven Beiklang haben? Das ist eine der Fragen, die den Helden von Steffen Kopetzkys Roman "Propaganda" umtreibt. Ein gewaltiger Roman, der von einem Mann erzählt, der in der militärischen Propaganda kämpft im Zweiten Weltkrieg, als amerikanischer Soldat in der Abteilung für Psychologische Kriegsführung. John Glueck wird 1944/45 Zeuge der grausamen Schlacht im Hürtgenwald, er sieht viele Jahre später im Vietnamkrieg seine hehren Ideale verraten und wird so zum Whistleblower, zum Geheimnisverräter. Im Jahr 1971 lernen wir ihn kennen, in jenem Jahr, als Daniel Ellsberg die berühmten Pentagon Papers erst in der New York Times, dann in der Washington Post veröffentlicht. Unterlagen, die die Bestialität des Vietnamkriegs dokumentieren. Knut Cordsen hat mit Steffen Kopetzky über seinen Roman gesprochen.

Knut Cordsen: Schon wieder ein historischer Roman! Ihr Vorgängerroman "Risiko" spielte in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Ihr neues Werk "Propaganda" erzählt nun auf sehr eindringliche Weise vom Zweiten Weltkrieg und vom Vietnamkrieg. Was reizt Sie so an historischen Stoffen? Liefert die Vergangenheit bessere Geschichten als die Gegenwart?

Steffen Kopetzky: Nun, es ist ja so, dass das Erzählen und Wieder-Erzählen der Vergangenheit ein sozialer und künstlerischer Akt in der Gegenwart ist. Das heißt, das, was mich an den Geschichten reizt, sind die Problemlagen, die wir heute haben. Ich möchte zeigen, wo die Kontinuitäten verlaufen und wie die Vergangenheit, die vergangen scheint, doch bis in unsere Gegenwart hineinreicht. Das finde ich so reizvoll daran.

"Death Factory" nannten die Amerikaner den Hürtgenwald in der Eifel – Todesfabrik. Die Division, die dort kämpfte, ist als "Bluteimer-Division" in die Geschichte eingegangen. Ein monatelanger "Waldkrieg". Wieviele Menschenleben forderte er?

Ungefähr 60.000 auf beiden Seiten.