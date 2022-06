Grau denken: Peter Sloterdijk im Gespräch über seine Farbenlehre

Grau als Kompromissfarbe a priori

"Nuancen-Mord" - das Wort verdanken wir früheren Texten Sloterdijks. In der Tat finden politische Diskussionen, zumal in den von ihm so benannten "Rechthabekriegen" der digitalen Medien, in Schwarz-Weiß-Schemata statt, mit den üblichen Freund-Feind- bzw. Gut-Böse-Zuweisungen. Wer das Grau als die Farbe des Dazwischen in seiner Wichtigkeit verkennt, begeht so etwas wie Nuancen-Mord für Sloterdijk. Grau, schreibt er, sei "die Kompromissfarbe a priori". Immer wieder neue "graue Sapienzen" und "graue Indolenzen" lässt er Revue passieren in seinem Buch – auch Papst Franziskus paradiert am Leser vorbei, schließlich hatte Franziskus sich 2014 an die "grauen Christen" als "die Kinder der Grauzone" gewendet. Wie bei diesem philosophischen Schriftsteller nicht anders zu erwarten, glänzt er mit Formulierungen wie etwa der über die "Jetzigkeitswut" als Merkmal "unerfahrener Vitalität". Gelungen ist sein Buch auch dort, wo er dauerhafte Konflikt- und Kriegsgebiete zu den Grauzonen ("Zones grises") rechnet. Mali, Syrien, Afghanistan: "Weltgegenden, in denen interne Konfusionen, äußere Einmischungen und verlässliche Desinteressen Dritter sich zu stabil-labilen Aussichtslosigkeiten verknäuelt haben." Auch die Ostukraine taucht in seiner Auflistung der kriegerischen Grauzonen auf. Dort in der Ukraine hat sich die Lage durch die russische Invasion Ende Februar noch mal dramatisch verändert – und doch, hat man den Eindruck, begegnet der deutsche Bundeskanzler diesem Einmarsch in seiner Wortwahl mit einer seltsam kraftlos wirkenden, bleiernen, unentschiedenen Grautönigkeit.

Olaf Scholz als Repräsentant des "Großen Grauen"

Daran kann Sloterdijk im Gespräch mit dem BR nichts Schlechtes finden: "Ich würde Olaf Scholz dafür nicht tadeln, weil Politik eben kein Theaterstück ist, sondern die schwierige Arbeit an der Herstellung von Weltzuständen, mit denen die Betroffenen leben können. Vor diesem Hintergrund ist mir eine gut überlegte, graue und leidenschaftslose Politik lieber als ein Vorpreschen mit erhobenen Fahnen in publikumswirksamer Rhetorik. Diese Zurückhaltung ist ein staatsmännisches Derivat aus dem Grauwert des Staates heraus." Mit Blick auf Viktor Orban sagt Sloterdijk: "Wer besonders bunte Politiker sehen will, muss nach Ungarn schauen, wo ein schwarzlackierter Springteufel die politische Farbenlehre Europas durcheinanderbringt." Den heutigen Staat klassischer westeuropäischer Prägung bezeichnet Sloterdijk als "den Großen Grauen, der den Farbentragenden ihre Präsentationen gestattet und den Individuen ihre Launen lässt". Diese weitgehende Indifferenz des demokratisch verfassten Staates seinen Bürgern gegenüber ist für ihn ein positiv verstandenes Grau. Wie "grau-vergessen" wir heute sind, lehrt uns dieses erhellende Buch. Nur über einem Diktum Peter Sloterdijks wird der Rezensent dieses Buches wohl alt und grau werden: "Denken beginnt, wo das Rezensieren endet."

"Wer noch kein Grau gedacht hat. Eine Farbenlehre" von Peter Sloterdijk ist bei Suhrkamp erschienen.