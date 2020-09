Wie macht man aus der Wiesn ein Serien-Event, Christian Limmer?

Wie übersetzt man das in einen Serien-Plot?

Da kommt ein Franke, der drei Regeln bricht: erstmal musst du Münchner Bier ausschenken, dann musst du eine Lizenz haben, und du musst jemand sein, der in München als Gastronom tätig ist – gegen alle drei Regeln hat er verstoßen. Er war ein Visionär, der sich über die Regeln hinweggesetzt hat – was schon mal gut ist für eine Hauptfigur. Wenn man so jemanden hat, gibt's natürlich immer antagonistische Kräfte. Und sobald ein Konflikt da ist, kann man auch ein Plot bauen.

Bei Netflix, die sich die internationalen Rechte gesichert haben, heißt das "Bier und Blut". Die Wiesnwirte haben sich schon gesorgt, dass das ein schlechtes Bild abgeben könnte.

Sagen wir so: Wir nehmen Figuren, die in der Historie verankert sind. Aber wir machen einfach unsere fiktionale Geschichte daraus. Wir waren nicht dabei. Von daher können wir auch erfinden, was wir wollen – weil wir nicht dabei waren. Und wir haben es im Sinne der Geschichte wirklich aufs Äußerste getrieben. Ich bin mir ganz sicher, dass damals kein Wirt seinen Kopf verloren hat wegen der Wiesn. Da können die Leute auch wirklich beruhigt sein. Es ist alles fiktional, nichts davon ist geschehen, soweit wir wissen.: "Bier und Blut" war übrigens auch unser Arbeitstitel. Mit dem wir die im Writersroom gearbeitet haben und der uns so inspiriert hat, etwas Gewalttätiges zu erschaffen …(lacht)

…sollte man gar nicht meinen, wenn man auf diese stille, leere Fläche hier guckt. Sind Sie manchmal hierhergekommen zur Inspiration?

Nein, gar nicht. Wir haben Gespräche mit Historikern geführt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was damals alles los war. Es waren ja wahnsinnig viele Künstler da. München war damals, glaube ich, weiter vorne als Berlin. In der Filmsprache wollten wir modern sein, auch in dem, wie die Leute reden, wie sie ausgestattet sind, wie die Musik ist. Wir haben versucht, viele Sachen zusammen zu mixen, die eigentlich nicht zusammengehen. Und gehofft, dass das Thema alles zusammenhält.

Guter Punkt – wie die Leute reden. Zum Beispiel die Figur Prank/Lang: das historische Vorbild war Franke. Der hat natürlich Fränkisch gesprochen.

Wir sagen ja: Er kommt aus Berlin. Sein Vater hat sich, als er Kind war, in Nürnberg niedergelassen. Deshalb kann er astrein Berlinerisch sprechen, wenn er will.

Ich wette mal, dass eine Brauerei-Besitzerin Hoflinger 1900 auch niemals den Angela-Merkel-haften Satz gesagt hätte: "Mit Gottes Hilfe schaffen wir das!" Muss man ein bisschen skrupellos sein?

Ich glaube, man darf sich einfach keine Gedanken machen, was andere denken, ob jemand sagt: "Na, die spricht aber irgendwie nicht wirklich Bayerisch!" Sie spricht ja so ein gepflegtes Bayerisch, das jeder versteht, denn die Serie läuft in der ARD, wir sind überregional präsent. Als ich zum ersten Mal über die Geschichte nachgedacht habe und angefangen habe, mir Musik dazu auszusuchen, war es von Anfang an moderne Musik. Ich habe mit Rammstein angefangen. Rammstein war für mich wie ein Titelsong – diese Power, die dahintersteckt, dieses Opulente. Die Frage – können wir das machen? ist es nicht irgendwie zu modern? kann man das mischen? - war nie ein Thema für uns.