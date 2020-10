Das sagt Buchpreis-Gewinnerin Anne Weber über ihr Heldinnenepos

Das Heldinnen-Epos, das gestern mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet wurde, beginnt mit den Versen: "Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen./ Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf/ diesen Seiten, und zwar in Dieulefit, auf Deutsch/ Gott-hats-gemacht, im Süden Frankreichs./ Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie./ Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht ..." Verfasserin dieser Zeilen ist die in Paris lebende Schriftstellerin Anne Weber. Der Preis wurde ihr bei einer der wenigen Präsenz-Veranstaltungen im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zugesprochen. Judith Heitkamp hat mit Anne Weber gesprochen und sie dafür in Bergen-Enkheim erreicht, wo sie zur Zeit Stadtschreiberin ist.

Judith Heitkamp: Herzlichen Glückwunsch!

Anne Weber: Vielen Dank!

Sie haben gestern so schön gesagt, sie hätten abergläubisch nur eine kleine Trostrede für sich selbst vorbereitet und keine Dankesrede – dann haben Sie aber doch vor allem einer Person gedankt. Wem?

Natürlich – Anne Beaumanoir, Annette genannt. Weil ich mir der Tatsache sehr bewusst bin, dass dieses Buch, das jetzt unter meinen anderen Büchern so ausgezeichnet wird und diesen Erfolg hat, nicht nur meiner Erfindungsgabe und meiner Gestaltungsgabe zu verdanken ist, sondern auch dieser Frau und ihrer Geschichte. Es gibt sie wirklich, und ich bin ihr zufällig begegnet vor ein paar Jahren, habe mich ihr angenähert und sogar ein bisschen mit ihr angefreundet. Und dann ist allmählich in mir der Entschluss gereift, ihr ein Buch zu widmen.

Anne Beaumanoir war eine Resistance-Kämpferin, die bei uns in Deutschland bisher nicht sehr bekannt ist. Sie lebt noch, ist 96 Jahre alt. Was sagt sie denn dazu, dass Sie nun Heldin in einem Epos ist?

Also, es hat ihr sehr gefallen, als ich ihr das Manuskript zu lesen gab, aber sie hat auch gesagt - aber das bin nicht ich, das ist deine Annette. Und das hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich gedacht habe, dann ist mir das Porträt, was das Buch ja auch ist, misslungen. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es gar nicht anders sein kann. Dies ist mein Blick auf ihr Leben – nicht ihrer. Sie selbst sieht sich nicht als Heldin. Verständlich und auch schön, dass es so ist. Aber mein Buch ist mein Blick auf diese Geschichte.