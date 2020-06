Der Fall Tönnies zeigt, warum wir über Scham sprechen sollten

Das heißt, wir müssten uns als Verbraucher eigentlich schämen - und wehren das aber ab?

Mir geht es zumindest so, wenn ich mir nicht nur die Zustände der Fleischfabriken vorstelle, die jetzt alle geschlossen sind, sondern auch Zehntausende von fetten Schweinen, die nicht geschlachtet werden können, die möglicherweise einfach so getötet werden müssen. Das ist etwas, was ich – und wahrscheinlich viele Menschen – tatsächlich als ein Abbild der Sünde empfinde. So was darf man eigentlich nicht machen. Und so etwas darf eigentlich nicht zugelassen werden. Aber wir lassen es alle gemeinsam zu. Deshalb berührt uns auch diese Geschichte, weil wir fühlen, dass da etwas im Widerspruch ist zu unserem eigenen Selbstverständnis. Wenn wir moralische und anständige Personen sein wollen, können wir solche Zustände eigentlich nicht hinnehmen: diese Massenschlachterei von Nutztieren, diese Arbeits- und Wohnverhältnisse. Wenn ich jetzt sehe, wie die rumänischen und bulgarischen Werkvertragsarbeiter eingezäunt in ihren Wohnblöcken bewacht werden in der Quarantäne, treibt es mir die Schamesröte ins Gesicht: Inwiefern bin ich denn auch selber daran beteiligt, dass es zu diesen Zuständen kommen kann! Dieses Gefühl, dass das in einem grundsätzlichen Sinne nicht in Ordnung ist, wird durch das Schamgefühl in uns geweckt, und wir sollten es verwenden, um uns auch als Bürger dafür einzusetzen, dass diese Verhältnisse geändert werden - sowohl was die Menschen als auch die Tiere betrifft.

Ist Schamlosigkeit eigentlich ein Distinktionsmerkmal, also ein Zeichen, jetzt hat man es geschafft, man ist ganz oben, und man kann sich alles erlauben?

Das stimmt. Wer auf nichts Rücksicht zu nehmen braucht, wer gewissermaßen nichts zu verlieren hat in den Augen der anderen, der steht entweder ganz oben – oder ganz unten. Diejenigen, die für solche Fleischfabriken Verantwortung tragen oder die Politik, die diese Fleischfabrik ermöglicht hat, gehören sicherlich zu denjenigen, die zumindest selber meinen, von den Haltungen anderer auch unabhängig zu sein. Weil sie über Stärke, Macht und Autonomie verfügen. Das ist aber häufig auch ein Irrtum, wie eben auch jetzt jemand wie Herr Tönnies erleben muss. Es stimmt aber an den ganzen Prinzipien der industriellen Fleischverarbeitung etwas nicht. Ich will jetzt gar nicht davon sprechen, dass wir kein Fleisch essen dürfen – da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Aber es ist auf jeden Fall notwendig, dass diese zentralisierte industrielle Massenverarbeitung von Fleisch tatsächlich eingestellt wird und wieder stärker auf die regionale Erzeugung und Verarbeitung von Fleisch gesetzt wird. Das hat eine höhere Qualität zur Konsequenz, von der wir alle profitieren würden. Aber das setzt eben auch voraus, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten tatsächlich keine Produkte kaufen, die aus dieser hochindustrialisierten Fleischverarbeitung entstanden sind.