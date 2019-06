Was kam da raus? Welche Erwartungen oder Ängste gab es, welche Ablehnung spielte mit hinein?

Normalerweise heißt es, kein Geld, keine Zeit oder die Kulturinstitution an sich sei zu elitär. Man kann sagen, dass das eigentlich eher vorgeschobene Gründe sind. Dabei hat aber beispielsweise der Musikgeschmack einen signifikanten Einfluss auf den Besuch, auch die Freizeitpräferenzen haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie man eigentlich seine Freizeit verbringen will.

Also, wenn ich jetzt mal beim Klischee bleibe, dann geht der Gamer nicht so gern in die Oper?

Ja, wir haben auch tatsächlich mittels der Daten gesucht, wer ist eigentlich ein Nie-Besucher? Und haben gefragt: Warst Du in den letzten zwölf Monaten in Theater, Oper oder Konzert? Und dann haben wir auch noch gefragt: Wenn wir Dir eine Freikarte geben, kommst Du dann mit? Und wenn die beide Male verneint haben, dann fallen die bei uns in die Kategorie der Nie-Besucher. Und es ist tatsächlich so, Nie-Besucher sind statistisch gesehen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit Wirtschaftswissenschaftler, die Hip-Hop oder Schlager hören und als Freizeitbeschäftigung gerne Gaming, Video- und Computerspiele und Partymachen angeben, sowie Streaming.

Die hören sich aber ziemlich verloren an für die Kulturinstitutionen, so wie Sie es geschildert haben. Gab es denn welche, die ganz aufgeschlossen waren, nachdem sie in die Kulturinstitutionen reingegangen sind, in die Schaubühne oder Neuköllner Oper zum Beispiel?

Sie waren durchgehend neugierig und sie waren ein bisschen nervös vor dem Ganzen. In dem Ausgangsinterview, das wir mit ihnen geführt haben, waren dann sehr viele positiv überrascht von dem, was passiert ist: Die Dinge live sehen zu können, mit dabei zu sein. Positiv aufgenommen wurde auch, dass das Publikum sehr oft durchmischt war und es nicht nur ältere Menschen in Frack und Abendgarderobe waren. Positiv gesehen wurde auch, wenn man in der Pause ein Teil dieser Gemeinschaft sein konnte.