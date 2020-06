Wie unsere post-pandemische Konsumkultur aussehen könnte

Man muss ja auch dazusagen, dass sich das eh schon ändert. Möglicherweise könnte das Stadtbild demnächst anders ausschauen, wenn einige Kaufhausketten tatsächlich ihre Häuser schließen. Das waren die Warentempel des 19. Jahrhunderts -möglicherweise ist jetzt ihr Ende gekommen.

Man hat natürlich das Ende bestimmter Erscheinungsformen des Konsums schon oft vorhergesagt. Als die Warenhäuser aufkamen, hieß es, der Einzelhandel stirbt - und er ist immer noch da, wenn auch vielleicht in veränderter Form. Aber wirklich weg ist er nicht. In der Kulturgeschichte ist es in der Regel so, dass sich zwar Tendenzen abzeichnen, es aber auch immer auch Gleichzeitigkeiten gibt, die parallel verlaufen. Kultur wandelt sich permanent. Es entstehen auch interessante neue Sachen. Insofern würde ich das jetzt nicht von vornherein betrauern. Aber natürlich ist es für die betroffenen Menschen, die ihre Arbeit verlieren, erst einmal nicht schön.

In Ihrem Blog findet sich der Satz „Konsum ist Kulturpraxis“. Man könnte ja auch momentan, wo Corona alles auf den Kopf stellt, sagen: Wir haben zwar den globalen Warenverkehr, aber könnten wir nicht auch was anderes konsumieren, zum Beispiel Dienstleistungen, also Reparatur?

Ja natürlich. Güter können einfach wiederverwendet oder umgenutzt werden. Uns Konsumforscher interessiert, wie die Dinge von den Menschen angeeignet und anverwandelt werden. Das kann natürlich durchaus passieren.

Würden Sie sagen, der Hedonismus ist vorbei? Das hat ja den Konsum der letzten Jahre, wenn nicht sogar des letzten Jahrzehnts, sehr stark geprägt.

Es kommt darauf an, was man unter Hedonismus versteht…

…hemmungsloses Influencer-Shoppen!

Ja, das mag vielleicht leicht zurückgehen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass zum Beispiel der Weinhandel einen Aufschwung in der Krise hatte. Und das nicht nur, weil die Menschen sich besinnungslos betrinken wollten, sondern weil einfach diese Form des Genusses, den man eben auch zu Hause zelebrieren kann, den Nachbarn auf dem Balkon gegenüber zuprosten -das ist ja auch Hedonismus. Das ist dann plötzlich wichtiger gewesen, als die neueste Klamotten auf der Einkaufsstraße zu präsentieren. Die Frage ist, welche Art von Hedonismus, wie werden die Bedürfnisse befriedigt?

Das Interessante am Konsum ist meines Erachtens diese unglaubliche Elastizität. Die Konsumkultur reagiert immer auf die Impulse ihrer Umgebung. Alle möglichen Einflüsse werden da in Produkte verwandelt. Selbst der Protest gegen den Konsum wird wieder in neues Konsumgut transformiert. Denken Sie zum Beispiel an die Kritik an ökologischen Auswirkungen. Dann entstanden Bioprodukte. Denken Sie an Kritik an unfairen Handelsbeziehungen. Dann entstanden Fair Trade-Produkte. Und so weiter. Was immer in der gesellschaftlichen Umwelt des Konsumierens passiert, findet früher oder später seinen Niederschlag im Konsum und den Konsumpraktiken. Und weil die Welt nun einmal sehr vielseitig ist, denke ich, werden auch weiterhin sehr viele verschiedene Formen des Konsumierens koexistieren.