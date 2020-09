"Das Wahlrecht kam sehr oft von oben"

Das Wort "Affäre" verbindet man am ehesten mit komplizierten Liebesbeziehungen – und nicht mit Demokratie. Bei der Historikerin Hedwig Richter, Professorin an der Bundeswehrhochschule in München, ist das anders. In ihrem für den Bayrischen Buchpreis nominierten Band "Demokratie. Eine deutsche Affäre" beleuchtet sie die Demokratisierung des Landes seit dem 18. Jahrhundert und entdeckt dabei auch eine komplizierte Beziehungskonstellation. Judith Heitkamp hat mir ihr gesprochen.

Judith Heitkamp: Warum Affäre?

Hedwig Richter: Es geht es ja um eine komplexe Beziehung und durchaus auch um eine Liebesbeziehung. Affären können sich ja stark verändern, sie sind problematisch, aber sie können auch in einer stabilen Beziehung enden, wie wir das, denke ich, in Deutschland erlebt haben...

Kann man überhaupt von der Verankerung der demokratischen Idee sprechen? Sie legen ja dar, dass Begriffe wie Gleichheit oder Freiheit in den letzten 250 Jahren nicht immer für alle dasselbe bedeutet haben.

Ich denke, dass im Zentrum der Idee von Demokratie tatsächlich die Gleichheit steht. Das war auch das umwerfend Neue, das am Ende des 18. Jahrhunderts aufgekommen ist – Gleichheit sollte universal sein. Nicht wie in der Antike oder in den europäischen Stadtrepubliken: Gleichheit für einige Bürger. Gleichheit sollte nun für "alle" gelten. Wobei damit zunächst trotzdem nur weiße Männer gemeint waren. Wir können diesen unwahrscheinlich interessanten Prozess beobachten, wie aus dem selbstverständlichen Ausschluss von Frauen oder zum Beispiel von People of Colour allmählich der Einschluss wird, wie diese Forderung aufkommt, und dann der Kampf darum, Gleichheit immer wieder neu zu definieren und immer weiter zu fassen.

Wenn sich die Begriffe, die in der Demokratie stecken, so verändert haben – was ist dann "Demokratie"?

Nach Christoph Möllers' schlichter Definition die Herrschaft der Gleichen und Freien. Es dreht sich immer um die Trias von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit, und darum, zu versuchen, diese drei Utopien in die Realität umzusetzen. Das Spannende daran ist die Gleichheit mit dem Anspruch der Universalität.

Muss man sie erkämpfen?

Das ist ganz unterschiedlich. Für die allermeisten Menschen gab es eigentlich nichts im Alltag, was abwegiger war. Eine Magd konnte froh sein, wenn sie genug zu essen hatte, sie konnte geschlagen werden, was sollte da diese Idee der Gleichheit? Es waren oft die Gebildeten, in Preußen zum Beispiel die Reformer, die die Idee der Gleichheit verstanden. Es waren gebildete Regierungseliten, die erkannten, wie sinnvoll es war, ein Wahlrecht einzuführen: Um einen modernen Staat zu bauen, muss man die Menschen an den Staat binden! "Gemeinsinn wecken" wurde das genannt. Deswegen kam das Wahlrecht sehr oft von oben – meistens gar nicht zur Freude derer, die das Wahlrecht erhalten sollten.

Würden Sie sagen, dass Demokratie letztlich von oben installiert wird? Obwohl man doch erstmal an die Barrikaden der Französischen Revolution denkt?

Unterschiedlich, gerade zu Beginn der Demokratiegeschichte ist das sehr stark ein Elitenprojekt. Die Wahlbeteiligung während der Französischen Revolution und in diesen aufregenden Jahren danach ist gar nicht so hoch gewesen. Wir sehen ein mürrisches Wahlvolk. In Frankreich ist es einmal so weit, dass die Beamten schreiben, das Wahlrecht ließe sich eigentlich streichen, das würde keinen Bürger stören. Aber das ändert sich. Die Menschen fühlen sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend an ihren Staat gebunden. Da spielt die Nation eine ganz interessante Rolle. Vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts drängen immer mehr Menschen auf den politischen Markt und fordern von unten ihre Rechte ein. Ganz wichtig ist hier die Frauenbewegung; und natürlich, zentral in der deutschen Demokratiegeschichte, unwahrscheinlich interessant und großartig, die Geschichte der Sozialdemokratie.