Interview: Boris Johnson befeuert den Streit um Parthenon-Fries

"Der Firman ist das höchste gültige Dokument - und das ist nicht vorhanden. Wir haben mit türkischen Experten zusammengearbeitet, die in den Archiven des Osmanischen Reiches recherchiert haben und alle veröffentlichten Firmen geprüft haben. Ein solcher Firman wurde nicht gefunden", so der Altertumsfachmann. Natürlich habe Griecheland Mittel "um den Kampf fortzusetzen", so Pantermalis, und zwar Appelle an die Weltgemeinschaft: "Diejenigen, die die fünfzig Meter Fries im Akropolis-Museum gesehen haben, wundern sich, dass das Werk zerlegt wurde und sich teils bei uns, teils im British Museum befindet."

Der Museumschef erinnerte daran, dass auch die griechische Kulturministerin Lina Mendoni die Aussagen von Boris Johnson zurückwies und betonte, dass "Griechenland den legalen Besitz und die Eigentumstitel an den Parthenon-Skulpturen des British Museum nicht akzeptiert". Anders als das Britische Museum hatte der Louvre in Paris tatsächlich einzelne Stücke des Frieses an Griechenland zurückgegeben und erhielt dafür als Anerkennung Leihgaben kostbarer Bronze-Statuen aus der Antike. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte schon vor einem Jahr bekräftigt, Großbritannien solle keine "Schlachten schlagen", die es nicht gewinnen könne. Der Druck auf London werde weiter steigen.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich auch der Hollywood-Star George Clooney abermals in die Diskussion um die "Elgin Marbles" eingeschaltet und erneut die Rückgabe an Griechenland gefordert. Seine Frau Amal ist Anwältin und hatte die griechische Seite einst in dem Rechtsstreit vertreten.