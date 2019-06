Die Stimmung war nicht nur fröhlich auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund, sagt Präsidiumsmitglied Beatrice von Weizsäcker im BR-Interview. Besonders die jüngere Generation äußerte ihre Sorgen um die Zukunft, wenn es zum Beispiel um das Thema Klimaschutz geht.

BR: Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von "Fridays for Future" hat in ihrer Rede auf dem Kirchentag den Spieß umgedreht und selbst die Anwesenden eingeladen: Macht endlich bei uns mit! Da sahen auch manche, die sich schon seit Jahrzehnten für Nachhaltigkeit einsetzen, alt aus.

Beatrice von Weizsäcker: Ja, und völlig zurecht. Ich war auch auf einer ähnlichen Veranstaltung, da sagte jemand, das müssten wir ernst nehmen, da müssten wir drüber reden. Darauf habe ich gesagt, das ist nicht der Punkt, es ist vorbei, dass wir darüber reden – wir müssen etwas tun! Und das ist das, was die Jugend, von Greta Thunberg angespornt, zurecht einfordert. Und ich nehme den Jugendlichen auch ab, dass sie Angst um ihre Zukunft haben. Es ist ihre Zukunft – wir werden das im Zweifel nicht mehr erleben. Aber wir sind massiv in der Verantwortung.

Wir haben den Kirchentag als sehr nüchtern erlebt, es war weniger Fest- und Konzertstimmung auf den Straßen, dafür gab es viele inhaltliche Workshops und Podien. Deckt sich das mit Ihren Eindrücken?

Es deckt sich zu guten Teilen. Eine Sache, die mich tief bewegt hat war die Initiative, den Namenlosen einen Namen zu geben. Es geht um die Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen sind. Es wurden Banner auf der Kirche aufgezogen, die wir mit Namen oder mit "N.N." beschrieben hatten: Ich selbst habe so eine Karte ausgefüllt: "N.N., gestorben am 10.10.2017, vermutlich 29 Jahre". Ich habe die Karte immer noch und ich habe seitdem fast so etwas wie eine Beziehung zu dieser Person, es hat mich sehr bewegt. Man kriegt dadurch ein anderes Verhältnis zu dem Thema.

Sind Sie zufrieden mit der schon früh getroffenen Entscheidung: Keine AfD-Politiker auf Podien?

Wir sind uns einig, das war eine richtige Entscheidung. Mit AfD-Politikern, die zum Beispiel vom "Vogelschiss" sprechen, will ich nicht reden und habe mit ihnen auch nichts zu reden. Die Erfahrung zeigt: Wir haben große Säle, da kommen Tausende von Leuten. Und ich kenne das, wenn die auf solchen Podien sitzen, machen sie Propaganda. Und wenn man ihnen querkommt, sind sie gleich beleidigt und gerieren sich als Opfer. Diese Mentalität ist undemokratisch und hat mit dem Angebot einer Diskussion nichts mehr zu tun.

Vor 70 Jahren wurde der Kirchentag auch als bewusster Reflex gegründet: Nie wieder soll die Kirche sich so vereinnahmen lassen, wie zu den Zeiten des Nationalsozialismus. Ist es jetzt wieder an der Zeit, die Demokratie neu zu verteidigen?

Die Geschichte ist auch ein Hauptgrund dafür, warum wir die Vertreter der AfD nicht eingeladen haben. Es ist ganz dringend notwendig, auch über den Kirchentag hinaus, sich über die Demokratie bewusst zu werden, welchen einen Schatz wir damit haben: Die konstruktive Beteiligung, die Fairness, den Umgang miteinander, den anderen ausreden zu lassen, zuzuhören und nicht immer gleich mit dem fertigen Slogan zu kommen. Sondern das, was uns das Grundgesetz als Geschenk mitgegeben hat, wie die Meinungsfreiheit, zu würdigen und es nicht zu missachten und damit zu zerstören.