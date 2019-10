Interreligiöse Solidarität nach dem Anschlag von Halle

Vor der Synagoge am St.-Jakobs-Platz in München findet heute Abend ein Friedensgebet statt - es steht ganz im Zeichen des antisemitischen Anschlags von Halle. Veranstaltet wird es vom Rat der Religionen in München, dem alle christlichen Kirchen, die israelitische Kultusgemeinde und verschiedene muslimische Verbände angehören. Quer durch alle Glaubensgemeinschaften ist das Entsetzen über den Angriff auf die Synagoge in Halle groß.

Entsetzen und Sorge

Charlotte Knobloch spricht von einem Angriff auf das "Zusammenleben in unserem Land". Der Anschlag mit zwei Todesopfern erfülle sie mit "Trauer und Wut", schreibt die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern in einer Mitteilung. Und sie macht die AfD für den Anschlag mitverantwortlich, die "solchen Exzessen mit ihrer Unkultur von Hass und Aufhetzung den Boden bereitet" habe. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigte sich entsetzt über die Tat und erhob zugleich schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Dass die Synagoge in Halle an Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, sei skandalös. "Diese Fahrlässigkeit hat sich jetzt bitter gerächt."

Betroffenheit bei Kirchenvertretern und Muslimen

Christen dürften nicht zulassen, dass Juden ihren Glauben in Angst und Unsicherheit leben müssen, sagte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.