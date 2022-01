Internationales Filmwochenende in Würzburg startet

Einzige Spielstätte vom Filmwochenende ist dieses Jahr das Programmkino Central auf dem ehemaligen Bürgerbräu-Gelände mit zwei Sälen. Dort gilt 2G plus für Besucher. Dafür wird sogar eigens auf dem Parkplatz des Kinos eine Teststation eingerichtet. Die Online-Variante funktioniert wie im vergangenen Jahr, dort können die Besucher die Filme allerdings bis zum 2. Februar sehen.

Online-Erfolg im vergangenen Jahr

Vergangenes Jahr konnten die Organisatoren von der Filminitiative online weit über 5.000 Aufrufe verbuchen. Die Besucher können auf der Festivalwebseite die gewünschten Filme auswählen und dann online ein Ticket kaufen. Bezahlt wird mit Kreditkarte oder PayPal. Ein normales Ticket kostet sechs Euro, ein Soli-Ticket zehn Euro, wenn man den Film zum Beispiel mit Freunden oder Familie anschaut. Wenn der Kaufpreis bezahlt ist, bekommt der Gast eine Ticket ID, die er auf der Festivalseite eingeben kann.

Vorteile des Online-Konsums

Den Film kann er dann in den sieben Festivaltagen anschauen, wann er möchte. Er kann den Film anhalten oder sogar zurückspulen. Wurde der Film einmal gestartet, erlischt das Ticket allerdings nach 24 Stunden. Wie im Kino ist auch beim Online-Festival die Zahl der Tickets pro Film begrenzt, das schreiben die Verleihe so vor, sagen die Organisatoren. Wo jeweils das Limit liegt, ist auf der Festivalwebseite vermerkt. Für Probleme hat die Filminitiative eine Support-Hotline eingerichtet.

Abgespecktes Rahmenprogramm

Auch dieses Jahr gibt es Preise für den besten Spielfilm, den besten Dokumentarfilm und den besten Kurzfilm. Das extrem abgespeckte Rahmenprogramm bildet eine Stummfilm-Matinee am Sonntagmorgen. Die Band Küspert & Kollegen vertont den Film "Nosferatu" aus dem Jahr 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau. Also genau 100 Jahre, nachdem der Streifen in Berlin Premiere gefeiert hat. Bereits am Mittwochabend gibt es den traditionellen Eröffnungsfilm mit Sektempfang für einen sehr kleinen, ausgewählten Kreis an Gästen.