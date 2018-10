Internationaler Tag des Kaffees: Fünf Filme für Koffeinjunkies

In Nora Ephrons RomCom aus der Prä-Tinder-Ära verlieben sich zwei Rivalen online ineinander, natürlich ohne die eigentliche Identität des anderen zu kennen. So weit, so oft gesehen. In die Kaffee-Top5 schafft es die Online-Dating-Komödie dennoch, dank einer Szene, in der Joe (Tom Hanks) die Daseinsberechtigung von Coffee Shops erklärt:

So ein Laden wie Starbucks hat nur einen Sinn: Völlig entscheidungsschwachen Menschen beizubringen, sechs Entscheidungen zu treffen, um nur eine Tasse Kaffee zu kaufen. Kleiner Kaffee, großer, schwarz, mit Milch, mit Koffein, ohne Koffein, mit fettarmer Milch, mit Sahne und so weiter. Dadurch bekommen die Leute, die zwar keine Ahnung haben, wo sie hinwollen oder wer sie sind, für nur 2,95 Dollar nicht nur eine Tasse Kaffee, sondern auch eine wirklich entscheidende Festigung ihres Selbstwertgefühls. – Joe (Tom Hanks)

Das Kaffeehaus wird so zum Übungsplatz, der seine Besucher vorbereitet auf das Leben draußen und auf all die Entscheidungen, die getroffen werden wollen.