Internationale Orgelwoche mit Motto "Nah bei dir"

Die diesjährige 69. Internationale Orgelwoche Nürnberg (ION) sollte unter dem Motto "Ins Offene. Über Mut" stehen. Doch die Corona-Pandemie änderte alles. Moritz Puschke, erneut künstlerischer Leiter des Musikfests, hat es unter den erschwerten Bedingungen mit großem Engagement dennoch geschafft, vom 26. Juni bis 5. Juli 2020 ein alternatives, abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Das hat nun das Motto "Nah bei dir". BR-Klassik überträgt zahlreiche Konzerte im Livestream.

Orgelmusik von der Mystik bis zum Jazz

Mit großer Flexibilität und Offenheit bis zur letzten Minute hat Puschke das 69. Musikfest ION zum ursprünglichen Termin auf neue Beine gestellt. Das Motto "Nah bei dir" zeigt: Trotz Abstandsregelungen will die Internationale Orgelwoche Nürnberg nah beim Publikum sein. Das gelingt mit einem ambitionierten Alternativprogramm und den Nürnberger Innenstadtkirchen als virtuelle Konzerträume.

Eröffnung mit der langen Musiknacht

Die lange Musiknacht zur Eröffnung des Musikfests ION am Samstag (27.06.20) ist ein vierstündiges Happening mit Musik und Talk, das den Horizont aufspannt von der mittelalterlichen Mystik einer Hildegard von Bingen über die barocken Großmeister um Johann Sebastian Bach bis zum Jazz unserer Tage. Eine lange Musiknacht mit Orgelmusik für jeden Geschmack.

Darüber hinaus reflektiert BR-Klassik-Moderatorin Ursula Adamski-Störmer mit Gästen und Gesprächspartnern, wie sich Kultur und Glaube gerade verändern, welchen Rückhalt sie aber auch in der gegenwärtigen Krise bieten können. Auch in den darauffolgenden acht Abenden und Konzerten wird nicht nur musiziert, sondern auch über die Themen Kultur und Glaube nachgedacht und gesprochen.

Livestreams der ION bei BR-Klassik

Das Konzert in St. Sebald mit einer Vielzahl von Musikerinnen und Musikern, darunter Katharina Bäuml, Markus Becker, Robin Peter Müller, Ann-Maria Hefele sowie die Ensembles Continuum und Polyharmonique wird live ab 19.05 Uhr per Videostream auf br-klassik.de/concert und in Facebook übertragen. Ein Audio-Mitschnitt ist am Dienstag, 30. Juni 2020 ab 20.05 Uhr auf BR-KLASSIK abrufbar.

Einzigartiges Festival für Geistliche Musik

Das Festival, das auf eine fast 70 Jahre lange Tradition verweisen kann, gilt als europaweit einzigartiges Forum für Geistliche Musik – mit Festkonzerten, ungewöhnlichen Experimenten, Symposien, Workshops, einem Schulprojekt und dem alle zwei Jahre stattfindenden renommierten Orgelwettbewerb.