54. Hofer Filmtage: Alles anders? Alles doppelt!

Thorsten Schaumann, der Künstlerische Leiter der Hofer Filmtage, ist trotz allem zuversichtlich: Hof in diesem Jahr wird ganz anders sein als in den vielen Jahren zuvor. Der Ticketverkauf findet nur online statt, die Filme können von zu Hause aus gestreamt werden – wie beim DOK.fest im Mai in München. Aber anders als dort gibt es in Hof auch Publikumsvorstellungen. Ausländische Gäste sind dieses Mal zwar nicht dabei, international ist das Programm trotzdem: Rund 125 Spiel- und Dokumentarfilme werden im Rahmen der Filmtage gezeigt, wie üblich fast ausschließlich Deutschlandpremieren. Und viele Filmemacher*innen werden persönlich nach Oberfranken kommen, um ihre Produktionen selbst vorzustellen. Einzige Hürde: ein negativer Corona-Test.

Hand in Hand mit der Stadt

Alle hätten großen Respekt vor dem Virus, versichert Schaumann im Gespräch. Genauso groß sei allerdings der Wunsch aller, dabei zu sein beim Festival. Letzteres sei vor allem durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt möglich geworden, erzählt der Festivalchef weiter. Hof habe ein großes Interesse an der Durchführung der Filmtage gezeigt. Man ziehe hier an einem Strang, habe ein umfangreiches Hygienekonzept entworfen und stoße auf sehr viel Verständnis auch bei vielen Gewerbetreibenden.

Das Festival ist für die Stadt eine unverzichtbare Marke. Für die Hofer gehört es zu ihrer Heimat wie die Würstelverkäufer in der Innenstadt mit ihren dampfenden Kesseln. Den schon traditionellen Würstelwagen vor dem Festivalkino in der Fußgängerzone, den der britische Regisseur Mike Leigh einmal als "brilliant idea" lobte, wird es auch in diesem Jahr geben. Schaumann nennt ihn augenzwinkernd den "Beratungswagen": "Den wird es auch dieses Jahr wieder geben. Die Symbolkraft dieses Ortes ist uns einfach sehr wichtig."