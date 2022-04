Offener Brief an Scholz: "Keine schweren Waffen für die Ukraine"

28 Intellektuelle haben in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt. Das Schreiben wurde auf der Website des Magazins "Emma" veröffentlicht. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfe kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die Nato geliefert werden, schreiben die Intellektuellen, Künstlerinnen und Künstler. Zu den Unterstützern zählen unter anderem die Feministin Alice Schwarzer, der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der Schauspieler Lars Eidinger, die Schriftsteller Martin Walser und Juli Zeh, Liedermacher Reinhard Mey und die Kabarettisten Gerhard Polt und Dieter Nuhr. Der Brief von ingesamt 28 Intellektuellen und Künstlern ist eine Reaktion darauf, dass der Bundestag am Donnerstag mit großer Mehrheit die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gebilligt hat.

"Risiko eines dritten Weltkriegs"

Darin appellieren an den Kanzler, sich auf seine ursprüngliche Position in der Diskussion um deutsche Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt zu besinnen. Die Unterstützer warnen vor dem "Risiko eines dritten Weltkriegs". Die Künstlerinnen und Künstler bekräftigen ihre Unterstützung für die Linie von Scholz, bei der Lieferung von schweren Waffen Zurückhaltung zu zeigen. Sie hoffen, dass die Bundesregierung sich nicht entscheide, "weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern". Die Forderung an Olaf Scholz lautete:

"Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können." Offener Brief von Intellektuellen und Künstlern an Kanzler Olaf Scholz

Gefahr der Eskalation zu atomaren Konflikt

Die Unterzeichner betonen, dass Putin mit dem Angriff auf die Ukraine die Normen des Völkerrechts gebrochen habe und dass es eine grundsätzliche politische und moralische Pflicht gebe, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Das rechtfertige aber nicht, das "Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen". Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Ein russischer Gegenschlag könnte dann den Beistandsfall nach dem Nato-Vertrag – und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen.

Verantwortung für Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung

Eine zweite "Grenzlinie" sei das menschliche Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung, so die Unterzeichner. Es sei die Frage, ob die weiteren "Kosten" an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung moralisch verantwortbar sei.

Mit Material von dpa.