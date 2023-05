Integrationspreis für "Sozialdienst Muslimischer Frauen"

"Das ist ein schönes Gefühl, auch nach außen tragen zu können, was wir hier vor Ort leisten!" Ayla Inan vom Vorstand des Sozialdienstes Muslimischer Frauen (SMF) im schwäbischen Kempten freut sich. Ihr Verein bekommt den Bayerischen Integrationspreis 2023 verliehen, der mit einem Preisgeld von 4.000 Euro dotiert ist. Ausgezeichnet wird der SMF Kempten für sein Sport-Projekt "Mia san fit!".

Hier können Frauen Kletterkurse besuchen, Yoga machen und Radfahren lernen. Damit auch die Väter und Söhne integriert werden, sind sie sonntags zum Fußballspielen eingeladen. Bei den niederschwelligen Angeboten sind alle willkommen, egal welcher Religion oder Nationalität sie zugehören. Der SMF wurde vor fünf Jahren in Kempten gegründet, mit dem Ziel, Frauen zu stärken. Sie sollen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermutigt werden. Neben dem Sport-Projekt bietet der SMF deswegen auch noch Bewerbungs-Trainings, Rhetorik-Kurse und auch Kochkurse an.

Zweiter Preis für "Chor der Vielfalt"

Große Freude auch beim "Chor der Vielfalt", einem Projekt des Inter-Kultur-Büros der Stadt Nürnberg. Er belegt den mit 3.000 Euro dotierten zweiten Platz beim Bayerischen Integrationspreis. Das Besondere an dem Chor: Die Sängerinnen und Sänger kommen aus ganz verschiedenen Ländern - aus Äthiopien, Italien, dem Iran, Russland, der Ukraine, der Schweiz und auch aus Deutschland. Sie singen gemeinsam in verschiedenen Sprachen.

"Mit dem Preisgeld von 3.000 Euro ist es nun möglich, unseren Chorleiter Stefano Renzi längerfristig zu bezahlen", freut sich Projektleiter Manfred Beck vom Inter-Kultur-Büro Nürnberg. Außerdem können Chormappen, Noten und T-Shirts beschafft werden. Der Chor probt einmal pro Woche im Kulturladen Villa Leon.

Dritter Preis für "Integration mit Augenmaß"

Den dritten Preis bekommt das Projekt "Integration mit Augenmaß (IMA)" im Landkreis Dachau. Jährlich werden hier etwa 20 Projekte angeboten, von Sport und Musik bis hin zum Nähen bayerisch-afrikanischer Dirndl. "Im gemeinsamen Handeln kommen wir miteinander ins Gespräch und wir lernen voneinander", sagt Projektleiterin Michaela Wintermayr-Greck. Von den 2.000 Euro Preisgeld sollen nun Fußballschuhe angeschafft werden, für das Dachauer "Fußball-Integrations-Cup"-Turnier im Herbst. Hier nehmen sowohl Mannschaften von Asylantragsstellern teil als auch heimische Teams. Das Projekt "Integration mit Augenmaß" gibt es bereits seit 2007, die kreativen Ideen der Mitwirkenden haben also eine langfristige Wirkung und werden seit vielen Jahren von Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Dachau angenommen.

Bayerischer Integrationspreis seit 2012

Verliehen wird der Bayerische Integrationspreis 2023 im Bayerischen Landtag von Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Innenminister Joachim Herrmann und der Integrationsbeauftragten Gudrun Brendel-Fischer. Mit dem Preis werden seit 2012 jedes Jahr Personen, Vereine, Institutionen, Projekte oder Initiativen ausgezeichnet, die sich besonders für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund kümmern.