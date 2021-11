Kraftvolle Zwischentöne - Musik als Therapie für die Seele

Hier treffen Indie-Gitarrensound, Synthesizer Klänge und elektrischer Beat auf eine tiefe und samtige Stimme – eine perfekte Kombination für melodiöse und melancholische Songs, die unter die Haut gehen. Die Lieder von Nivis setzen sich mit Themen auseinander, die die beiden Songwriter selbst betreffen, seelische Probleme, Freundschaften und Beziehungen. So ist zum Beispiel der Song Kaleidoskop entstanden. Er erzählt die Geschichte einer Depression, die plötzlich wie ein irischer Wolfshund vor einem stehen kann.

"Wenn einen wirklich was bewegt, dann finden die richtigen Wörter und die richtige Melodie irgendwie zusammen." Johannes Dorsch

Musik als Therapie

Die junge Musikerin Fjolla Gashi schreibt die Songs vor allem wenn es ihr nicht so gut geht, wenn Erlebnisse sie bedrücken. Dann setzt sie sich hin, versucht die ersten Akkordfolgen zu finden. Oft reicht es für den Anfang. Es entsteht eine Melodie, noch ohne Text. Auf diese Weise kann sie sich ausdrücken, ihre Gedanken ordnen. Meistens geht es ihr danach besser. Und die passenden Worte kommen anschließend oft von alleine.

Die Natur als Inspirationsquelle

Fjolla und Johannes sind oft mit ihren Instrumenten draußen in der Natur unterwegs. Plätze an der Wertach in Augsburg bringen sie auf neue Ideen.

Oft tut es schon gut Dinge einfach mal auszusprechen und so ist Musik für die beiden eine Art Therapie, mit der sie auch sich selbst ein wenig heilen. Sie gehen sehr behutsam miteinander um aber auch mit dem was sie in ihrer Musik erzählen. So hat Johannes Fjolla zum Beispiel gefragt, ob der Text „Oh Lord, I‘m coming home“ wirklich okay für sie ist. Und dann hat sie geantwortet „Ja, denn Lord ist ja Lord und es ist egal, ob der Lord Allah heißt oder ob der Lord Gott heißt“.

Mit Musik Grenzen sprengen

Fjollas Name bedeutet auf albanisch, der Heimatsprache ihres Vaters, Schneeflocke. Sie ist muslimisch aufgewachsen. Zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern lebt sie in einem Dorf bei Mindelheim. Musik zu machen bedeutet für sie auch eine Überwindung, denn der Koran verbietet Musik. Johannes Dorsch ist vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Augsburg. Trotz unterschiedlicher Lebenswelten finden die beiden in der Musik zusammen.

„Shards“ heißt das neue Album von NIVIS – Scherben, die, wenn man sie wie bei einem Kaleidoskop zusammensetzt, etwas Wundervolles entstehen lassen. Hier ein Titel aus dem Album „Kaleidoscope“