Inspiration durch Installation - Kunst im Kirchenraum

Manuela Hartel plant seit August im oberbayerischen Schlehdorf eine Installation in der Klosterkirche St. Tertulin. Für eine abendliche Andacht bringt sie eine Raumprojektion mit der Musik des Komponisten Klaus Huber in Einklang.

"Mit dem Ort umzugehen, den ich vorfinde, das ist das Spannende für mich. Hier sind über Jahrhunderte so viele Menschen um zu beten, ihre Sorgen abzulegen, ihre innere Stimme zu hören und, ihre Inspiration zu finden. Das macht etwas mit einem Raum. Das lädt ihn irgendwie auf." Manuela Hartel, Videokünstlerin

Der Mesner der Kirche Robert Pokorski geht der Videokünstlerin beim Aufbau des Bühnenbildes zur Hand. „Es ist etwas völlig anderes als Kerzen anzünden und Klingelbeutel ausleeren“, sagt er. Gemeinsam mit Manuela Hartel tüftelt er, wie ein zerteilter transparenter Schleier im Altarraum aufgehängt werden kann. Der Schleier lässt Durchblicke auf den Altar zu, wird aber gleichzeitig zur Leinwand, auf die Manuela Hartel mithilfe eines Beamers Videos projiziert.

Altarraum wird zur Bühne

Manuela Hartel lässt sich auf Themen ein. In Schlehdorf hat sie die Komposition „Agnus Dei in umgepflügter Zeit“ in einem multimedialen Projekt umgesetzt. „Umbruch“ ist der Titel der Installation, die in der Klosterkirche von Schlehdorf den Besuchern präsentiert wird. Das Interesse an der Beschäftigung mit Glauben und Religion führt die Künstlerin auf ihre Kindheit zurück. "Ich habe damals schon irgendwelche Vorhänge meiner Mutter über den Kopf gelegt und Engel gespielt. Ich bin sehr katholisch erzogen worden, war im Kirchenchor und sogar Ministrant. Meine erste Bühne war eigentlich der Kirchenraum", sagt die Künstlerin. Neben der Ausbildung zur Keramikerin studierte Manuela Hartel Medienkunst und Musik. Ihre Fähigkeiten lässt sie in ihre Projekte einfließen, schafft mit ungewohnten Klängen Hörerlebnisse und dreidimensionale Bilder, die Anlass zu Reflektion geben. Es ist immer Transformation. Die Dynamik meiner Arbeiten ist immer eine katharsische. Es fängt langsam an, es gibt einen Höhepunkt, dann geht es sanft raus, sagt die Musikerin.

Ungewöhnliche Aufführungsorte: Wälder, Ruinen, Kirchen

Manuela Hartel inszeniert ihre Videomusik-Performances auch in Ruinen und in der Natur. In die Bühnenbilder integriert sie eigene Texte. Sie gestaltet Videoinstallationen für Theater, Bühnen, Ausstellungen. Sie war auf der Biennale von Venedig vertreten und 2017 auf der documenta14 in Athen. Die Ideen gehen ihr nicht aus.

"Es trägt mich irgendwo anders hin, so dass meine Gedanken, dass meine Vernunft, dass alles Rationale beschäftigt ist, mit Bildern, Musik und so weiter. Und im besten Falle lösen diese Impulse das aus, dass ich aber irgendwie zu mir zurückkomme. Und ganz tief in mich selber hineintauche. Das ist meistens ein schönes Gefühl. Die Arbeiten sind manchmal auch verstörend. Aber es ist eigentlich immer eine Anrührung. In irgendeiner Form." Manuela Hartel, Videokünstlerin