Insel der Seligen? - bei den Armen Schulschwestern in Regensburg

Fünf Ordensschwestern leben an dem Ort, an dem Karolina Gerhardinger 1797 geboren worden ist. Das ehemalige Geburtshaus steht nicht mehr, lediglich der Brunnen im Garten soll noch aus ihrer Zeit stammen. Das Kloster selbst wurde 1980 neu erbaut. Die Tochter des Schiffsmeisterehepaars Willibald und Franziska Gerhardinger gründete den Orden der Armen Schulschwestern. Sie setzte sich für die Bildung und Erziehung der unteren Bevölkerungsschichten ein, um ihnen bessere Lebensperspektiven zu ermöglichen. Eine wahre Powerfrau, findet auch Schwester Irmhild Rother, Oberin im Kloster und sagt: „Sie war auch durchsetzungsfähig. Sie war eigentlich klein von Gestalt, aber groß von Geist.“

Einsatz für die Armen

Und auch die fünf Ordensschwestern sind wahre Powerfrauen. Sie arbeiten in der Obdachlosenhilfe mit, betreuen Kranke und geben Essen an Bedürftige aus. Schwester Barbara Silberhorn engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. Zusammen mit anderen Regensburger Freiwilligen hat sie Masken für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln genäht, insgesamt waren es 35.000 Stück. Seit 2014 betreut die ehemalige Volksschullehrerin Asylsuchende.