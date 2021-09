"Insel der Glückseligen": So klingt die neue Isarphilharmonie

Er wolle sein Gefühl in einem Wort ausdrücken, so der japanische Akustiker Yasuhisa Toyota nach der allerersten Ton-Probe der Münchner Philharmoniker im neuen Saal: "Ich war so glücklich!" Zwar gebe es immer noch ein paar Kleinigkeiten zu verbessern, so der weltweit gefragte Fachmann auf die Frage des BR, aber insgesamt sei alles nahezu perfekt: "Das ist ein längerer Prozess, den wir gerade erst begonnen haben, aber grundsätzlich sind wir rundherum zufrieden." Und Toyota muss es wissen, schließlich hat er seit 1975 Erfahrung mit erstklassigen Sälen, darunter dem Musikzentrum von Helsinki, dem Konzerthaus in Kopenhagen, der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles und der Suntory Hall in Tokio.

"Niemand sitzt zu weit weg"

Ähnlich begeistert zeigte sich Chefdirigent Valery Gergiev: "In schwierigen Zeiten wurde dieses Projekt nicht abgebrochen, sondern erfolgreich abgeschlossen, obwohl viele nicht so richtig daran glaubten." Was die Akustik betreffe, sei er nach seinem ersten Eindruck ausgesprochen zufrieden. Die Orchesteraufstellung wurde drei, vier Mal verändert, bis alle Beteiligten die beste Lösung gefunden hätten: "Niemand unter den Musikern sitzt zu weit weg vom Geschehen, selbst wenn wir ein sehr großes Orchester mit Musik von Gustav Mahler oder Schostakowitsch haben."