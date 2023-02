"Ins Mark getroffen": Reaktionen auf Lach- und Schieß-Pleite

Aus dem Münchner Rathaus kommt Kritik an den drei Gesellschaftern der Schwabinger Lach- und Schießgesellschaft, Bruno Jonas, Laila Nöth und Stefan Hanitzsch, die Montagabend Insolvenz angemeldet haben. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bedauert deren fehlende Kooperationsbereitschaft für den Erhalt der Kabarettbühne.

Die drei Gesellschafter der Betriebsgesellschaft hatten sich zuletzt inhaltlich und persönlich überworfen: Jonas und Nöth hatten Hanitzsch im Herbst vergangenen Jahres als Geschäftsführer abgesetzt, es läuft ein Rechtsstreit zwischen den Parteien. Reiter zeigte sich sehr enttäuscht, er habe die Hoffnung gehabt, wenn man die Parteien an einen Tisch bringe, sei ein Weitergehen noch möglich. Die Stadt München wäre bereit gewesen, die Bühne – wie auch in den vergangenen Jahren – zu fördern. Doch das sie "leider mit den Gesellschaftern und der Geschäftsführung nicht mehr denkbar".

Reiter hofft sehr, dass die "Marke Lach- und Schießgesellschaft München erhalten bleibt, dass es einen Neuanfang gibt mit neuen Protagonistinnen und Protagonisten, die das ernst nehmen, die sagen, da brennen wir dafür. Dann bin ich sicher, dass wir als Stadt auch den Teil dazu beitragen, dass es ein weiteres Programm in Zukunft gibt". Ein Aus dieser vor 67 Jahren gegründeten Institution sei für die Kulturlandschaft Münchens bitter.

Keine Millionärssache: Gesellschafter erklären sich

Die Marke erhalten, das wollte laut einer inzwischen erschienenen Pressemitteilung von Stefan Hanitzsch auch Bruno Jonas. Der habe Hanitzsch wiederholt vorgeschlagen, "'den Laden' in der Haimhauserstraße dichtzumachen, ...das Schild abschrauben und die Münchner Lach- und Schießgesellschaft in der Occamstraße im Lustspielhaus betreiben." ? Der "Laden" sei zu klein, um wirtschaftlich betrieben zu werden. Das sieht Hanitzsch "komplett anders" und erklärt: "Erstens ist die Lach- und Schieß untrennbar mit dem magischen Ort verbunden. Zweitens gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, für die er genau die richtige Größe hat. Drittens hätte der Businessplan, den ich gemeinsam mit einem Gastronomen und Veranstalter entwickelt habe, eine echte Chance verdient."

Statt auf die Reformpläne einzugehen, habe man ihm die Firmenanteile nehmen wollen und als Geschäftsführer abgesetzt. Doch sein juristischer Beistand habe den "Mitgesellschaftern deutlich gemacht, dass wir in einem Rechtsstaat leben und die Lach- & Schieß nicht das private Fürstentum eines prominenten Millionärs ist", so Hanitzsch in seiner Pressemitteilung.

In einer bereits gestern veröffentlichten Pressemitteilung machte Bruno Jonas nur sehr vage Andeutungen und nannte keine Gründe für die Zerrüttung: "Stefan Hanitzsch trug ein Jahr die unternehmerische Verantwortung als Alleingeschäftsführer und wurde abberufen – aus Gründen." Es sei der "Finanzstatus der vorläufigen Bilanz 2022“ gewesen, der sie veranlasst habe, Insolvenz anzumelden. Sie würden nun den Weg frei machen für eine altlastenfreie Lösung und die Aufarbeitung der Situation.

Ensemble wartet auf Gagen

Vieles lag seit geraumer Zeit in der Lach- und Schießgesellschaft im Argen, sagt Ensemblemitglied Christl Sittenauer und blickt auf den letzten Abend der Traditionsbühne zurück: "Ich weiß noch den letzten Abend, am 10. Februar, den haben nur wir gemacht. Wir haben selbst die Getränke verkauft und selbst die Kasse gemacht, weil einfach niemand mehr da war. Wir sind ehrlich gesagt schon schockiert gewesen, dass es jetzt so weit kommt, wir hatten irgendwie die Hoffnung, dass es rumzureißen ist, natürlich auch, weil wir wussten, sobald die Insolvenz da ist, ist unser Geld vermutlich einfach weg." Das Ensemble wartet auf seine Gagen, zweieinhalb Monate seien nicht ausbezahlt worden. Das liege allerdings nicht daran, dass kein Geld da sei – im Gegenteil, wie Hanitzsch betont, – sondern keine Geschäftsführung, die das anweise.

Der Münchner Kabarettist Ecco Meineke sagt, die Insolvenz treffe ihn ins Mark: "Ich war sieben Jahre im Ensemble, ich habe auch Programme dafür geschrieben. Das politische Kabarett wird gebraucht, gerade jetzt, wo die Demokratie im Land auf dem Spiel steht. Die Lach- und Schieß gehört zu München, wie die Wiesn oder Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Ich würde mich auch wieder reinhängen, um das zu retten."