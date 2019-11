Kann Interieur böse sein? "Innenleben" im Haus der Kunst

Es ist ein Raum, aus dem man eigentlich sofort wieder raus will, so beengend und bedrückend ist er, obwohl er groß ist. Die Möbel stehen an den Wänden entlang verteilt in diesem so gar nicht wohnlichen Wohnzimmer, sie stammen aus den unterschiedlichsten Epochen, von deutscher Eiche rustikal bis zum fliederfarbenen Plüsch-Sofa-Albtraum ist alles dabei.

Was erzählen Möbel über Ideologie?

Geschaffen hat dieses abgründige Ambiente Henrike Naumann, gerade vom Magazin Monopol unter die zehn wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler gewählt. Naumann arbeitet gern mit Interieurs, um gesellschaftliche Vorgänge sichtbar zu machen. Hier in dieser eigens für das Haus der Kunst kreierten Installation kombiniert sie Möbel aus dem Depot des Museums, entworfen in den 1930ern von Hitlers Innenarchitektin Gerdy Troost, mit Fundstücken aus Ebay: "Ich habe hier in den Raum den Grundriss vom Obersalzberg reingelegt", erklärt Naumann. "Man betritt die Installation durch den Kamin, mit dem Blick auf das absenkbare Panoramafenster, das den Blick auf das Bergpanorama frei gegeben hat. So habe ich diese ganzen architektonischen Elemente neu interpretiert und mit Möbeln aus München nachgebaut.“

Was können Möbel, was kann Design über Ideologie erzählen? Wie böse kann Interieur sein? Und wie laden wir es auf? "Ich arbeite mit verschiedenen Lagen von Geschichte", so Henrike Naumann, "aber eigentlich geht es mir total um die Gegenwart, und die Frage, was es bedeutet, wenn plötzlich wieder so ein Kulturkampf darum platziert wird, was ist deutsche Kultur ist und was nicht."