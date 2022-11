Inklusives Theaterprojekt feiert in Landsberg Premiere

Inklusion, also das Zusammenbringen und die Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung in ganz alltäglichen Dingen, ist eine Aufgabe, die alle Lebensbereiche umfasst: Ob rollstuhlgerechte Bahnsteige oder Webseiten mit Vorlesefunktion für Blinde – aber eben auch die Teilnahme am kulturellen Leben. In Landsberg am Lech feiert am Donnerstagabend ein Theaterprojekt Premiere, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne stehen.

Der Kampf nach einer Hirnblutung

Jens Uwe Heine leidet seit einem Unfall mit einer Hirnblutung im Jahr 2008 noch immer an den Folgen einer halbseitigen Lähmung. Er will sich weiter ins Leben zurück kämpfen – die Theatergruppe "Unbegrenzt" helfe ihm dabei, sagt er, weil er da seine Kreativität wieder mit ins Spiel bringen könne.

Regisseurin Kendler: "Für alle viel Freude"

Mirjam Kendler hat schon mehrere inklusive Theaterprojekte auf die Beine gestellt. Die Regisseurin aus Dießen am Ammersee arbeitet mit der Lebenshilfe Landsberg zusammen. Beim neuen Stück "Schöner geht immer…?" – eine Theaterreise auf der Suche nach dem Glück mit filmischen Elementen – zählt für Kendler vor allem, dass die Grenzen verschwimmen und es gar nicht mehr auffällt, wo eine Behinderung vorliegt und wo nicht.

Prominente Gäste - "direkt ins Herz"

Die Gäste sind Richard Oehmann, Regisseur und Singspiel-Autor beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg, und Eva Wittenzellner, bekannt aus der TV-Serie "Rosenheim Cops": "Also das schießt einem halt direkt ins Herz", sagt Wittenzellner. "Die sind alle so pur und nett und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß."

Darstellerin: "Das ist auch mega schön!"

Gemeinsam mit den Prominenten und den zwölf behinderten Schauspielerinnen und Schauspielern hat Regisseurin Kendler das Stück entwickelt – jede Rolle auf die jeweiligen Fähigkeiten und Talente zugeschnitten. Ein Darsteller ist Fabian Husel. Er spielt den Glücksforscher Pitt Schwalbe: "Der ist im Grunde genommen so bisschen so ein Lebemann, ein positiver Mensch, bisschen kämpferisch und steht seinen Partnern einfach zur Seite", erklärt Husel die Rolle. Lisa Held hingegen schlüpft in "Schöner geht immer…?" in die Rolle des Instagram-Stars Frau Fortuna.

Premiere am Donnerstagabend - Eintritt frei

Am Donnerstagabend ist Premiere – für Jens Uwe Heine, der schon bei mehreren Projekten von Mirjam Kendler dabei war, fast schon Routine. Bei der Aufführung hat er das letzte Wort: "Im Nachspann auf der Bühne bin ich dann derjenige, der Komplimente ausspricht."

Die Theaterreise auf der Suche nach dem Glück ist am 3. November und 4. November jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater Landsberg zu sehen. Der Eintritt frei.