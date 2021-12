Inklusives Theater ist ein Dreamteam

Mit Hilfe von grellgelben Yoga-Matten als Nudelpest-Viren verkleidet, rollen der Laien-Schauspieler Jürgen Kloss und Kabarettist Matthias Egersdörfer über die Bühne. Sie stecken die Menschen an und verwandeln deren Körperteile in nudelartige Gebilde. In der pandemischen Komödie "Die Nudelpest" zeigen die Akteurinnen und Akteure des Theaters Dreamteam augenzwickernd die unterschiedlichen Reaktionen auf die Pandemie: Von Panik und Abschottung bis Überlebenswillen und Wurstigkeit.

Dabei pendelt das Geschehen auf der Bühne zwischen Desinfektionsnebel und Kontrollen und zwischen Komik und Tragik stetig hin und her. Am Ende genießen die Viren ihren Urlaub und bleiben dort, so dass die Pandemie zumindest vorübergehend verschwindet.

Auf der Bühne sind alle gleich

Jörg Kloss hat das Tourette-Syndrom und stößt manchmal unkontrollierte Schreie aus. Damit verschreckt er die Menschen ungewollt auf der Straße oder in der U-Bahn. Der 53-Jährige kann dies zwar eine zeitlang unterdrücken, doch anschließend ist es umso unkontrollierter. Deshalb gefällt Jörg Kloss das Theaterspielen sehr gut, denn auf der Bühne könne er agieren ohne anzuecken, sagt er: "Im Schauspiel kann ich in eine Rolle schlüpfen und mich ausleben. Das funktioniert im Alltag nicht, denn dann schauen mich die Menschen meist komisch an."

Von solchen Erfahrungen berichtet auch Heidrun Müller, die beim Theater Dreamteam mitspielt, seit sie in Rente ist. Von den Mit-Spielerinnen und -Spielern mit Handicap hört sie immer wieder, dass sie sich auf der Bühne gleichwertig anerkannt fühlen. Das sei leider nicht selbstverständlich.

Lustigkeit einer famosen Gruppe

Ein Virus kommt selten allein, deshalb schlüpft auch Matthias Egersdörfer in die grellgelbe Verkleidung. Der Kabarettist und Tatort-Darsteller gehört seit mehreren Jahren zum Ensemble, nachdem er das Theater Dreamteam zunächst als Zuschauer schätzen gelernt hatte: "Ich war damals sehr begeistert von der Lustigkeit, der Poesie und der Politik dieser famosen Gruppe. Als ich dann gefragt wurde, ob ich regelmäßig mitspielen möchte, habe ich gerne zugesagt", so Egersdörfer. Diese Freude am Theater Dreamteam teilen auch Tiago Graf und Theresa Dümmler mit Down-Syndrom. Sie finden sowohl die Gruppe als auch das Stück sehr lustig. "Der Trick beim Theaterspielen heißt Improvisation", verrät Tiago Graf. Er schätzt daran vor allem das gemeinsame "Warm up".

Der Reiz des Improvisierens

Bis so eine pandemische Komödie wie die "Nudelpest" entsteht, improvisieren und proben die gut zwei Dutzend Schauspielerinnen und Schauspieler mit und ohne Handicap sehr lange. Gemeinsam sammeln sie Ideen und Szenen, zu denen Jürgen Erdmann den Text schreibt. Das macht er inzwischen seit über zwanzig Jahren und teilt sich die Regie mit Sigi Wekerle. Denn hinter der überwiegend ehrenamtlichen Arbeit steckt ein hoher Zeitaufwand. Doch Theatermachen mit Menschen mit und ohne Handicap ist für beide eine Herzenssache. "Der Reiz ist, dass Menschen aus allen Bereichen des Lebens zusammenkommen, und dass es keinen Unterschied gibt zwischen behindert und nicht-behindert", sagt Jürgen Erdmann. Manchmal gehe es bei den Proben auch anarchisch und chaotisch zu, ergänzt Wekerle, aber die Stücke würden mit sehr viel Begeisterung vorgetragen, die auch die Zuschauenden anstecke.

Lockdown hat Spuren hinterlassen

Doch warum bringt das Theater Dreamteam mit der "Nudelpest" ein Pandemie-Thema auf die Bühne, das schon im Alltag allgegenwärtig ist? Regisseur Sigi Wekerle erklärt, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die teils in Behinderteneinrichtungen leben, im Lockdwon besonders isoliert gewesen waren. Als sie danach endlich alle wieder gemeinsam proben durften, war die Corona-Pandemie ein immer wiederkehrendes Thema in den Improvisationen. "Da war uns klar, dass Corona alles andere überlagert und wir das thematisch bearbeiten müssen", so Wekerle.

Nähere Informationen zu den Auftritten finden sich auf der Webseite des Theaters. Getragen und unterstützt wird das Projekt vom Bildungszentrum im Bildungscampus Nürnberg, der noris inklusion, dem Gostner Hoftheater und dem Förderverein Theater Dreamteam. Kostüme und Bühnenbild stellen Arbeitsgruppen der noris inklusion her.

Nürnberger Kulturpreis für das Dreamteam

Das inklusive Theater-Projekt ist 2019 mit dem Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnet worden, denn – so heißt es seitens der Stadt – das Theater Dreamteam liefere seit 1998 den Beweis für bühnenreife Inklusion. Längst habe sich Dreamteam dabei aus der Nische gespielt, in der es sowieso nie sein wollte – und ist dank großem Engagement, irrwitzigen Ideen und unkonventioneller Herangehensweise fester Bestandteil der Nürnberger Kulturlandschaft geworden.

Das Projekt zeigt erfolgreiche Inklusionsarbeit, die Vorurteile abbaut, den Zuschauer mit gutem Humor unterhält, ihn aber auch zum Nachdenken anregt. Dreamteam bereichert auf seine unvergleichliche Art Publikum und Kulturbetrieb. Der beste Beweis dafür ist die aktuelle pandemische Komödie "Die Nudelpest". Einfach hinreißend unkonventionell.