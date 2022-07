Inklusives Theater in München: Das Grenzgänger-Festival startet

Die Suche nach Ausdrucksformen jenseits gängiger Normen, gesellschaftlich wie künstlerisch, zeichnen das Theater am Sozialamt, kurz TamS, seit jeher aus. Die Neugier auf die Kunst von Menschen mit Behinderung ergab sich daraus quasi von selbst.

"Da sind Barrieren gefallen!"

Mit dem Grenzgänger-Festival stellt das TamS Menschen mit Behinderungen seit Jahren in den Mittelpunkt. So hat es einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Thema Inklusion auch gesamtgesellschaftlich stärker in den Fokus gerückt ist. "Da sind Barrieren gefallen!", konstatiert Sara Mack vom Festival-Leitungsteam überzeugt.

Das TamS hat sich mit den Grenzgängern gewissermaßen in eine Nische hineingespreizt und sie so sehr geweitet, dass auch größere Institutionen Einblicke gewinnen konnten, die in der Folge Veränderungen bewirkt haben. Als etwa Barbara Mundel vor zwei Jahren als Intendantin der Münchner Kammerspiele antrat, engagierte sie in ihrem Ensemble auch Schauspielerinnen und Schauspieler mit körperlichen Handicaps oder kognitiven Beeinträchtigungen, beispielsweise mit Down-Syndrom.

Die Spielerinnen und Spieler fehlen

Vier von ihnen kommen von der FBM, der Freien Bühne München, dem ersten inklusiven Theater in der bayerischen Landeshauptstadt, gegründet unter anderem von Angelica Fell, die sich zwar freut, dass ihre Arbeit nun weitere Kreise zieht, aber auch klarstellt: damit ist noch längst nicht alles so, wie es sein sollte.

Es fehle immer noch an Spielerinnen und Spielern. Und das liege daran, dass es in unserer Gesellschaft nicht wirklich vorgesehen sei, dass Menschen mit Behinderung künstlerische Berufe ergreifen, so Fell. Konsequenz: Es fehlt an Ausbildungsmöglichkeiten und der entsprechenden finanziellen Ausstattung. Daran hat auch das Grenzgänger-Festival bis dato wenig ändern können.

Dass Schauspielerinnen und Schauspieler mit Trisomie 21 keine Ausbildung brauchten, weil sie ohnehin nur sich selbst spielen könnten, ist ein Vorurteil, dem Fell entschieden entgegentritt. Natürlich sei auch hier Talent die entscheidende Voraussetzung: "Unsere Absolventen sollen schließlich auf den ersten Arbeitsmarkt gehen."

Das Theater bietet mehr Freiheiten als der Film

Geschafft hat das zum Beispiel Luisa Wöllisch, seit eineinhalb Jahren Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Auch im Kino hat sie schon eine Hauptrolle gespielt, in der Komödie "Die Goldfische" neben Jella Haase, Birgit Minichmayr und Tom Schilling. Ein Glücksfall für sie, einerseits. Andererseits aber auch irgendwie der unbefriedigende Normalfall – denn in den allermeisten Fällen ist es so, dass Schauspieler mit Handicap in Film und Fernsehen eben auch nur dann engagiert werden, wenn es Menschen mit Behinderung zu spielen gibt.

Das Theater nimmt sich da mittlerweile deutlich mehr Freiheiten. An den Kammerspielen verkörpert Luisa Wöllisch in Jessica Glauses Stückentwicklung "Bayerische Suffragetten" zum Beispiel eine Frauenrechtlerin, ohne dass ihre Behinderung für die Figurenzeichnung irgendeine Rolle spielen würde. Das Theater bietet also Schauspielenden mit Behinderung deutlich mehr Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten als der Film.

Auch internationale Produktionen beim Grenzgänger-Festival

Von dieser Vielfalt zeugt auch das zehntägige Programm des Grenzgänger-Festivals, das nicht nur Beschränkungen durch fragwürdige Normen aufheben will, sondern Inklusion zudem über nationale Grenzen hinweg denkt. Zwölf Produktionen aus sieben Ländern gastieren, darunter die "Peepshow per Cenerentola" ("Eine Peepshow für Aschenputtel") aus Italien, die schon im Titel offensiv mit einem Verdacht spielt, der so alt ist wie das inklusive Theater selbst: nämlich ob es nicht Gefahr laufe, Voyeurismus zu bedienen und Menschen mit Behinderung auszustellen. Sara Mack von der Festival-Leitung fürchtet den Vorwurf nicht. Für sie ist das eine Frage des Mindsets: "Es geht um richtig gutes Theater."