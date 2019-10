Wie München zu einem Zentrum der Frauenbewegung wurde

Ende des 19. Jahrhunderts galt München als Treffpunkt freier und moderner Geister. Die Kunst machte es möglich, der Naturalismus zum Beispiel, der die Welt beschrieb, wie sie wirklich war – irgendwann sogar die Welt der Frauen. Jetzt hat die Münchner Literaturwissenschaftlerin Ingvild Richardsen, die im vergangenen Jahr die Ausstellung "Evas Töchter" in der Monacensia kuratierte, ein spannendes Buch über dieses unbekannte Münchner Kapitel der Frauenbewegung geschrieben: "Leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen: Wie Frauen die Welt veränderten".

Kult-Roman rüttelt Frauen auf

Eine der frühen Feministinnen, die Richardsen näher beschreibt, ist Gabriele Reuter. Die Schriftstellerin landete mit ihrem Roman "Aus guter Familie" einen Bestseller – obwohl oder gerade weil ihre Heldin an den Höhere-Töchter-Konventionen der Zeit zerbricht. Viele Frauen fanden sich in der Erzählung wieder und erkannten: Die Politik muss sich ändern, Bildung, Selbstbestimmung und wirtschaftliche Unabhängigkeit müssen möglich werden.

"Gabriele Reuter schildert in erschütternder Weise die Erziehung eines jungen Mädchens, das im Bürgertum groß wird", fasst Richardsen die Handlung zusammen. "Hintergrundkulisse war München, und sie hat letztendlich gezeigt, wie dieses Mädchen nahezu im Irrenhaus endet und seelisch zugrunde geht. Das war das Kultbuch der modernen Frauenbewegung damals in Deutschland und vor allem in München, denn Gabriele Reuter ist kurz vor Erscheinen des Buches nach München gezogen."