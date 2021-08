Ingolstädter Museum für Konkrete Kunst hat neue Chefin

Bereits seit 2016 ist Rohde als stellvertretende Direktorin und Kuratorin im MKK tätig. Ingolstadts Kulturreferent Gabriel Engert ist sicher, "dass wir mit Frau Dr. Rohde eine hochqualifizierte und motivierte Museumsleiterin gefunden haben. Gerade in der derzeitigen Bauphase des neuen Museums ist es wichtig, dass eine versierte Museumsleitung die Ausrichtung und Zielsetzung des neuen Hauses vorantreibt." Fünfzehn überwiegend weibliche Bewerberinnen hatten sich auf die Stellenausschreibung gemeldet, von denen fünf in die engere Auswahl kamen. Am Ende entschied sich die Jury einstimmig für Theres Rohde.

Kulturelles Aushängeschild Ingolstadts

Ziel der neuen Direktorin ist es, das Museum mit dem Neubau auf dem Gießereigelände zu einem kulturellen Aushängeschild für die Stadt Ingolstadt in ganz Deutschland zu entwickeln und gleichzeitig ihre Begeisterung für das Museum an alle Ingolstädterinnen und Ingolstädter weiterzutragen. "Konkrete Kunst" ist eine 1924 etablierte Richtung der Kunst, die tendenziell auf mathematisch-geometrischen Grundlagen beruht.

Schon seit fünf Jahren ist Rohde an dem Museum als stellvertretende Direktorin und Kuratorin tätig. Zahlreiche Ausstellungen wie die deutschlandweit beachteten Schauen "Carlos Cruz-Diez. Color in Motion" (2018) oder "Bernhard Lang. Mit Abstand am schönsten" (2021) sind unter ihrer künstlerischen Leitung entstanden.

Ort der Begegnung und Kommunikation

In den vergangenen Jahren hat sich Theres Rohde durch umfangreiche Vortrags- und Publikationsaufträge im In- und Ausland als Spezialistin auf dem Gebiet der Konkreten Kunst etabliert. Master-Studium und Promotion hat die Medien- und Kulturwissenschaftlerin 2015 an der Bauhaus-Universität Weimar abgeschlossen.

Theres Rohde freut sich darauf, das Museum für Konkrete Kunst und Design als Leiterin in die Zukunft zu führen. Mit dem Neubau soll ein Ort der Begegnung und Kommunikation entstehen. Dabei geht es um Kunst, Design, aber auch die Position des Museums zu zentralen gesellschaftlichen Fragestellungen.

Umzug in die historische Gießereihalle

Seit fast 30 Jahren ist das MKK fester Bestandteil des Kulturlebens der Stadt Ingolstadt. 1992 wurde es als Ausstellungsort für die Sammlung Konkreter Kunst von Eugen Gomringer gegründet. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die spezielle Kunstrichtung "Konkrete Kunst" von ihren Anfängen bis zu den heutigen Strömungen zu erklären, die Zusammenhänge zwischen Kunst und Design sowie Themen des Alltags aufzuspüren und zielgruppengerecht zu vermitteln.

Dies geschieht in wechselnden Ausstellungen, Workshops für alle Altersgruppen und als Veranstaltungsort für vielfältige kulturelle Veranstaltungen. Auf Grund der wachsenden Sammlungen des Museums und der Stiftung für Konkrete Kunst und Design sowie einer steigenden Nachfrage nach Angeboten der Kunstvermittlung wurde im Jahr 2012 ein Umzug in die historische Gießereihalle auf dem ehemaligen Gelände der Fabrik Schubert und Salzer beschlossen.