Ingolstadt: Museum für Konkrete Kunst geht auf die Straße

An den Verkehrsadern Ingolstadts springen den Menschen die Werke des preisgekrönten Fotografen Bernhard Lang ins Auge. Die insgesamt 50 großformatigen Fotos stecken in Plakatrahmen am Straßenrand. Sie alle wurden von weit oben aufgenommen und zeigen menschliches Leben aus der Vogelperspektive - unter dem Motto "mit abstand am schoensten". Sie erinnern an die Zeit vor Corona, wecken Sehnsüchte, machen aber auch nachdenklich.

Sonnenschirm-Parade an der Adria

Sämtliche Fotos hat der Münchner Fotograf Bernhard Lang aus dem Helikopter aufgenommen. Der Urlaub an der Adria wirkt aus dieser Perspektive wie eine Sonnenschirm-Parade. Reihenweise Liegen und durchweg "geordnete Verhältnisse." Der Abstand zu den Objekten lässt die Strukturen deutlich werden, die hinter dem individuellen Erleben stecken. Bernhard Lang löst den Massentourismus auf - in Linien, Kreise, Rechtecke - und gibt ihm so die Dimension konkreter Kunst.