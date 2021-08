Ingolstadt: Ines Geipel bekommt den Marieluise-Fleißer-Preis

Die Schriftstellerin Ines Geipel erhält den mit 10.000 Euro dotierten Marieluise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt. Das teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Damit reihe sich die 1960 in Dresden geborene Autorin in eine illustre Liste ein, auf der auch die spätere Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller zu finden sei, heißt es in der Erklärung.

Leistungssportlerin und Schriftstellerin

Ines Geipel hat einen ungewöhnlichen Werdegang von der Leistungssportlerin zur Schriftstellerin genommen: Anfang der 1980er-Jahre gehörte sie zu den Spitzenleichtathletinnen der DDR. Seit 1980 studierte sie außerdem Germanistik in Jena und nach ihrer Flucht im Sommer 1989 Philosophie in Darmstadt. Seit 1996 ist sie Schriftstellerin und lehrt Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.

In ihren Werken setze sich Geipel mit ihren prägenden Erfahrungen in der DDR auseinander, heißt es. Öffentlich wahrgenommen worden sei sie bisher in erster Linie als berühmte Leistungssportlerin und Nebenklägerin um das DDR-Zwangsdoping. Die politisch engagierte Autorin und Publizistin hat mehr als zwanzig Bücher und Essays verfasst. Ihr jüngstes Buch "Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass" (2019) beschäftigt sich mit der gegenwärtigen politischen Situation in Ostdeutschland. Geipel sei eine "sehr präzise schreibende Autorin", so der Ingolstädter Kulturreferent Gabriel Engert über die neue Preisträgerin: "Ihr Stil schwankt zwischen Erzählung und Essay."

Eine engagierte Autorin

Für ihre schriftstellerische Tätigkeit und ihr gesellschaftspolitisches Engagement wurde Ines Geipel vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt unter anderem den Antiquaria-Preis für Buchkultur (2011), den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis als Sonderpreis (2019) sowie den Lessing-Preis für Kritik (2020). 2011 wurde Geipel für ihr schriftstellerisches und politisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Die Verleihung des Marieluise-Fleißer-Preises an Ines Geipel ist für November geplant.

Die Stadt Ingolstadt verleiht seit 1981 den Marieluise-Fleißer-Preis in zweijährigem Rhythmus an deutschsprachige Autorinnen und Autoren. Er erinnert an die aus Ingolstadt stammende gleichnamige Schriftstellerin (1901-1974). Von ihr stammen unter anderem die Theaterstücke "Pioniere in Ingolstadt" und "Der starke Stamm".

