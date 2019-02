Ingo Schulze kuratiert forum:autoren beim Münchner Literaturfest

Ingo Schulze möchte auf die nachhaltigen Folgen des Umbruchs in der Gegenwart blicken und gemeinsam mit deutschsprachigen wie auch internationalen Autorinnen und Autoren erkunden, wie diese literarisch wahrgenommen und gedeutet werden. "Denn vor allem durch Literatur können wir besser erkennen, in welcher Zeit wir leben", so Schulze.

Den Osten nicht ohne den Westen denken

Ingo Schulze, geboren 1962 in Dresden, ist – nach Clemens Meyer 2014 – der zweite Autor aus dem Osten Deutschlands, der das forum:autoren auf dem Münchner Literaturfest kuratieren wird. Schulze hat sich in Romanen wie "Neue Leben", "Adam & Evelyn" sowie zuletzt "Peter Holtz" immer wieder mit der prägenden Erfahrung von 1989 auseinandergesetzt. Im Osten habe sich alles verändert, konstatiert der Schriftsteller, aber was hat der Mauerfall im Westen bewirkt?

"Man kann nicht über den Osten erzählen, ohne über den Westen zu erzählen. Und das gilt natürlich auch umgekehrt: Es besteht immer eine Beziehung", davon ist Schulze überzeugt. Doch es soll nicht nur um Deutschland gehen: Schulze möchte auch des Herbstes von 89 in anderen Ländern einbeziehen und nach deren Wirkungen außerhalb Deutschlands fragen: "In Osteuropa, dem ehemaligen Jugoslawien oder in der Sowjetunion, in den Staaten Afrikas oder in Südamerika, in Ländern wie Indien, China und Vietnam." In den Lesungen und Diskussionen des forum:autoren werden Bücher und Texte vorgestellt, die gesellschaftliche Wirklichkeiten ausloten. Die literarische Diskussion soll darüber hinaus mit philosophischen, soziologischen und ökonomischen Ideen konfrontiert und erweitert werden.

Literarische Erkundungen der Wende

Der Münchner Kulturreferent Hans-Georg Küppers zeigte sich erfreut, dass Ingo Schulze für das 10. Literaturfest gewonnen werden konnte. "Was hat sich im sogenannten Osten und Westen, aber auch weltweit durch die Ereignisse um das Jahr 1989 verändert? Wie geht man überhaupt mit solchen Zeitgrenzen um? Ingo Schulze möchte das in der Literatur erforschen, verbunden mit der Frage, welche Umbrüche wir heute erleben. – Wer könnte das besser als er?"

Ingo Schulze studierte klassische Philologie in Jena und arbeitete als Schauspieldramaturg und Zeitungsredakteur. Bereits sein erstes Buch "33 Augenblicke des Glücks" (1995) wurde mit Begeisterung aufgenommen. Der Roman "Simple Storys" (1998), der die Folgen des Mauerfalls im Alltagsleben der Figuren spiegelt, wurde ein spektakulärer Erfolg und ist heute Schullektüre. Es folgten das Opus magnum "Neue Leben" (2005), das im Jahr der deutschen Wiedervereinigung spielt, die Erzählungen "Handy" (2007), der Roman "Adam und Evelyn" (2008) sowie "Orangen und Engel" (2010). 2016 erschien das Künstlerbuch "Einübung ins Paradies", und im Herbst 2017 "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst". 2018 wurde "Adam und Evelyn" verfilmt.

Das 10. Literaturfest München findet vom 13. November bis zum 1. Dezember statt. Das forum:autoren wurde zuletzt vom Lyriker Jan Wagner, von Doris Dörrie, Elke Schmitter und Albert Ostermaier kuratiert.