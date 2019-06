Sie blicken in Ihren Texten oft auf Außenseiter-Figuren. Lese ich Sie eigentlich richtig, wenn ich den Eindruck habe, dass Figuren, die nicht auf irgendeine Art am Rand stehen, Sie kaum interessieren?

Das ist eine gute Beobachtung. Mich interessieren diese Grenzsituationen sehr stark: auf der Schwelle zu stehen und sich entscheiden zu müssen. Ich glaube, dass meine Figuren manchmal zumindest viel radikaler agieren oder sich entscheiden, als ich das tun würde oder getan hätte, und das macht sie schnell zu Außenseitern. Mich selbst zu hinterfragen – auch das eigene Künstlerbild zu spiegeln, ist ebenfalls ein Teil dieses Zusammenhangs. Mit einem Georg Trakl ist das ja fast unmöglich oder: Man fühlt sich automatisch als spießiger Beamten-Künstler, wenn man so einen radikalen Lebensentwurf als Folie vor Augen hat und damit arbeitet. Aber die Reibung mit solchen radikalen Außenseiter-Figuren hat mich immer gereizt, und immer wieder die Frage: "Was hättest du getan?"

Jetzt, in Ihrem neuen Roman, heißt die Hauptfigur August Unterseher. Was ist das für eine Figur?

Das ist, könnte man sagen, die Ausnahme von der Regel, ein Jedermann. Gar kein Außenseiter, sondern ein junger Mann, der in den 1930er Jahren in der Nähe von München aufwächst. Ländlicher Raum, der Vater ein Landwirt. Und dieser Vater führt bereits ein sehr autoritäres Regime. Und dann geht August den vorgezeichneten Weg: Er muss in die Hitlerjugend. Er ist kein überzeugter Ideologe, sondern er läuft mit. Manches findet er faszinierend, manches nicht. Dann kommt er in den Krieg, in den Russlandfeldzug, wird angeschossen, und dadurch hat er ein großes Problem, denn sein Körper funktioniert nicht mehr vollständig. Dass man arbeiten kann, dass man ein Kriegskörper ist – ist ja sehr entscheidend in dieser Zeit, und das kann er nicht mehr leisten. Dann bekommt er das Angebot, etwas zu tun, das er sehr bereuen wird.

Ich hatte dieses Mal großes Interesse daran, jemanden zu zeigen, der eigentlich wie ein Jedermann wirkt und der im Namen einer Ideologie Schreckliches macht – auch im Krieg Schreckliches macht. Aber er selbst wirkt gar nicht schrecklich.

Und auch ein August Unterseher hat Möglichkeiten abzuzweigen. Es gibt zwei Freundschaften, die er schließt – diese beiden Figuren sind hier eher die radikalen Außenseiter. Diese bieten ihm an, wieder eine Schwelle zu übertreten, aber er lehnt es ab. Oder: Er kann es nicht, er hat nicht die Kraft oder den Mut dazu. Oder er wurde nicht so erzogen. Was ist es? Was ist es, warum der eine der Henker wird, und der andere in den Widerstand geht? Ich glaube, das sind Fragen und Erzählmuster, die sich sehr stark – wie ein Leitmotiv eigentlich – durch meine Texte ziehen.

Zum Schluss noch ein Blick auf die Reise nach Klagenfurt: Sie wollen, das haben Sie anderswo gesagt, neben einem Talisman vom Sohn und einer Badehose "den Soundtrack zum Bewerb" mitnehmen. Was ist das für ein Soundtrack?

Musik begleitet mich bei bestimmten Vorhaben und Etappen, das war schon immer so. In Klagenfurt habe ich, man könnte fast sagen: meine aktuelle Seelen-Musik dabei. London Grammar ist eine Band zum Beispiel, die mich begleiten wird in Klagenfurt, oder raised by swans. Kleine Kraftquellen, fast immer verfügbar, und das kann ja nicht schaden.

